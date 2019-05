Voldtektssaken mot Julian Assange tas opp igjen

Det opplyser Assanges svenske advokat Per E. Samuelsson til SVT Nyheter.

Eva-Marie Persson i den svenske påtalemyndigheten holder mandag formiddag en pressekonferanse om saken. Flere internasjonale medier er til stede.

– Jeg har i dag besluttet å gjenoppta forundersøkelsen, bekrefter Persson. Hun påpekte at saken ikke ble henlagt i sin tid på grunn av manglende bevis, og at svenske domstoler tidligere har slått fast at det er skjellig grunn til å mistenke Assange for voldtekt.

Avgjørelsen kan bli svært viktig for WikiLeaks-grunnleggeren. Voldtektssaken var årsaken til at han i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London.

Assange fryktet at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere ham videre til USA.

Peter Nicholls / X03508

Kvinnen ønsket gjenopptagelse

Julian Assange ble ettersøkt av svenske myndigheter i november 2010. Han var da mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Svensk påtalemyndighet la vekk saken mot ham for to år siden, men da Assange ble pågrepet i London tidligere i vår, ba en av kvinnene om at etterforskningen skulle tas opp igjen.

Voldtekten ble anmeldt 20. august 2010.

Assange har tidligere hevdet at anklagene om voldtekt og seksuelle overgrep var politisk motiverte. Hans forsvarer har imidlertid nylig gitt uttrykk for at Assange vil samarbeide med svenske myndigheter dersom de gjennopptar etterforskningen.

Ingen garanti om utlevering

USA har siktet Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av WikiLeaks rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.

Amerikanske myndigheter har bedt om at Assange utleveres fra Storbritannia, men nå kan svenskenes avgjørelse gjøre prosessen mer komplisert.

En britisk domstol skal behandle utleveringsbegjæringen fra USA 30. mai. En mer inngående høring er berammet til 12. juni, ifølge Reuters.