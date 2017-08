Moren til terrorettersøkt: – Overgi deg!

Politiet tror 22-åringen er hovedmannen bak terrorangrepet i Barcelona og kjørte varebilen som drepte 13 mennesker langs La Rambla. Søndag formiddag kom moren hans med en følelsesladet uttalelse til spanske medier på torget i byen Ripoll, der flertallet av de antatte terroristene bodde.

– Jeg ønsker at han overgir seg. Jeg vil ikke at flere skal drepes. Det er ikke i tråd med islam. Jeg ser helst at han havner i fengsel i stedet for å bli drept, sa Hanno Ghanim, mens en slektning oversatte til spansk.

Hun fortalte at dette kom som et sjokk og at hun ikke har skyld i sønnens ugjerninger.

Søndag markerte flere slektninger og muslimske innbyggere i Ripoll sorg og sinne etter terrorhendelsene i Catalonia som knyttes til rekke unge menn fra byen 10 mil nord for Barcelona.

Les hvordan Abouyaaquoub kan ha klart å komme seg unna etter terrorferden ned La Rambla

– Må ha blitt hjernevasket

14 mennesker ble drept og over 120 ble skadd i to bilangrep i Barcelona og havnebyen Cambrils torsdag og natt til fredag. Ekstremistgruppen IS har påtatt seg ansvaret for angrepene.

Slektningene uttrykket avstand og sinne over hva som har skjedd.

– Vi visste ingenting. Ingen mistenkte at de kunne gjøre noe sånt. De levde helt normalt. Det er umulig å forestille seg at de kunne gjøre dette, sa en kusine av Younes Abauyaaqou til TV-kanalen Antena 3. Hun uttalte seg også på vegne av familien til to brødre, der den yngste ble drept i Cambrils, mens eldstemann er arrestert.

Familiene og de andre i det marokkanske miljøet i Ripoll mener de unge mennene må ha blitt hjernevasket og at de er blitt styrt og manipulert av andre.

Francisco Seco / TT / NTB Scanpix

– Kan ha krysset grensen

På en pressekonferanse søndag opplyste politiet i Catalonia at de tror Abauyaaqou er den enste fra terrorcellen som er på frifot.

– Vi vet ikke om han fortsatt oppholder seg i Spania og kan ikke utelukke at han har krysset grensen til Frankrike, sa Josep Lluis Trapero, talsmann for politiet i Catalonia.

– Hvis vi visste at han var i Spania og hvor, hadde vi aksjonert. Vi vet ikke hvor han er, sier Trapero.

Politiet: Hadde kontakter i annet land

Politiet er nå i ferd med å finne identiteten til to terrorister som omkom under eksplosjonen i et hus i Alcanar onsdag.

– Vi etterlyser tre personer. Vi er nesten helt sikre på at to av dem døde i Alcanar, uttalte Trapero.

Politiet mener terrorcellen skal ha forberedt aksjonene i over seks måneder, og at de har hatt kontakt med andre ekstremister.

– Vi har informasjon om at denne cellen har forbindelser til et annet europeisk land men vi ønsker ikke å gå ut med hvilket land, sa talsmannen det katalanske politiet, Mossos d'Esquadra, ifølge La Vanguardia.