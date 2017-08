Syriske flyktninger har gitt datteren navnet Angela Merkel Muhammad

Angela er fornavnet, Merkel mellomnavnet og Muhammad etternavnet, forklarer en talskvinne for St. Franziskus-sykehuset i Münster ifølge Die Welt.

Babyen kom til verden 16. august, er sunn og frisk, 3,9 kilo tung og 53 centimeter lang.

Lille Angela Merkel er parets femte barn. De bestemte seg for å gi henne navnet i takknemlighet over å ha fått begynne et nytt liv i Tyskland i 2015.

JULIAN STRATENSCHULTE / TT / NTB scanpix

Det er ikke første gang et barn blir oppkalt etter kansler Merkel. I 2015 ble Angela Merkel Ade født i Hannover. Moren er Ophelya Ade, asylsøker fra Ghana.

Et afghansk flyktningpar i Duisburg kalte også sin datter Angela, skrev Die Welt i vår. Angela ble født i desember 2015. Familien fikk senere avslag på asylsøknaden.

Serbia Merkel

En syrisk flyktningfamilie som fikk en datter underveis i Serbia, ga babyen navnet «Serbia Merkel al-Mustafa», skriver Focus. Jenta ble født i april 2016. Familien håpet på å komme til Tyskland, men hvordan det senere gikk, er ikke kjent.

Tyske navnelover er liberale. Myndighetene innvender bare dersom navnet anses å være til fare for barnets ve og vel. Slik vurderes ikke navnet «Angela Merkel», sier en talsperson til Die Welt.