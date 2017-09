Norske klimaforskere mener monsterorkanene har en sammenheng med klimaendringene

Statsminister Gaston Browne i Antigua og Barbuda satte torsdag orkanen Irmas ødeleggelser i sammenheng med klimaendringer. Han kritiserte verdensledere som fornekter menneskeskapte klimaendringer.

– Forskningen er entydig. Klimaendringene er en realitet som vi merker konsekvensene av i Karibia. Det er uheldig at det finnes noen som ikke er enige i det, sa Browne til BBC da han ble intervjuet om de fatale ødeleggelsene øygruppen ble utsatt for natt til torsdag, norsk tid.

– De små og utslippsfrie lider

I radiointervjuet navnga ikke Browne USAs president Donald Trump, men øy-statsministeren sa at det er uansvarlig av politiske ledere å avvise klimaendringer.

– Det er et paradoks at øyene i Kariba er små og mange nesten ikke har CO₂-utslipp, men det er vi som må lide for de omfattende utslippene fra store, industrialiserte land. Samtidig hevder noen av verdens ledere at klimaendringer ikke finner sted. Det aksepterer vi ikke, det er uansvarlig, tordnet Gaston Browne.

Han ble intervjuet etter å ha fløyet over øya Barbuda, der halve befolkningen er blitt hjemløse etter orkanens herjinger. Gjenoppbyggingen vil koste rundt 100 millioner dollar. I 2011 bodde det 1800 personer på øya.

AP / NTB scanpix

– Kraftigere og gjør mer skade

Selv om det har vært overraskende mange orkaner den siste tiden, sier klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero at det ikke er utenfor naturlig variasjon. Men den siste tidens herjinger, er likevel spesielle.

– To så sterke orkaner rett etter hverandre tilsier et voldsomt orkanår, helt klart, sier Samset.

Det vi ser i Karibia for tiden handler mer om vær enn klima, men faktorene kan ikke ses uavhengig av hverandre, ifølge Samset. Han påpeker at ingen forskning viser at det blir flere orkaner, bare at de blir kraftigere og mer skadelige.

– Hvor mange orkaner som kommer hvert år, hvor de kommer og hvor lenge de blir, er tilfeldig. Men det vi ser, er at orkanene blir kraftigere og mer skadelige. Det er på grunn av klimaendringene, sier han til Aftenposten.

– Det som bestemmer styrken av orkanen, er i første omgang temperaturen på havvannet. Så er det hvor mye fuktighet luften kan holde. Disse tingene blir kraftig påvirket av klimaendringene.

Nesten enig med Hansson

Torsdag gikk Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønnes eneste stortingsrepresentant, hardt ut og sa at Irma og Harvey kommer som en konsekvens av norsk olje.

– Orkanen ved Karibia er den reelle kostnaden av vår skitne olje, sa MDG-lederen til TV 2.

Samset sier han nok ikke ville brukt de samme ordelagene som Hansson, men er langt på vei enig i innholdet.

– Orkanene ville vært der uansett, men vår bruk av fossile brensler er i ferd med å gjøre tropiske orkaner kraftigere og mer skadelige.

– Klimaendringer fyrer orkannedbøren

Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt viser også til økende havtemperatur og hvordan det fyrer opp orkaners styrke og øker nedbørsmengden.

– Vi kan ikke si at en enkelthendelse er skapt av klimaendringer, men vi kan si noe om sannsynligheten for at tropiske stormer oppstår. Vi ser at styrken på orkanene og mengden nedbør er økende. Det ligger fysikk i det, og der er sammenhengen med menneskeskapte klimaendringer, sier Benestad

I en kronikk om monsterorkanene og ekstremværet som har rammet USA og Karibia den siste tiden, skriver han og kollega Hans Olav Hygen at hvis Irma blir så ødeleggende som varselet tyder på, er USA aldri blitt truffet av så mange ødeleggende orkaner i en og samme sesong som i år.

Lara Cerri / AP / NTB scanpix

Rekordmange orkaner i USA

Harvey og Irma var nummer åtte og ni i år. Nå venter man snart orkanene José og Katia. Og sesongen for tropiske orkaner er bare halvveis.

Benestad har stor forståelse for at øystatene er forbannet over at verdenssamfunnet hverken klarer å bli enige om årsaken til ekstremværet eller hva som bør gjøres for å stoppe utviklingen.

– Dette rammer de som bor i tropene. Det er en tragedie og svært dramatisk. Men jeg tror dette vil føre til en ny klimadebatt i USA, sier seniorforskeren.

Gode forberedelser og god varsling

Klimaforsker Samset menerstormsesongen er en påminnelse til folk på USAs østkyst om at de må være forberedt på mer ekstrem vindstyrke og flom i årene som kommer.

Samtidig gleder han seg over at varslingen på forhånd har vært god. Gode værsatellitter og flinke meteorologer har gjort at man fikk evakuert mange folk i tide.

– Midt oppe i alle skadene, har det egentlig gått ganske bra. Det er selvsagt tragisk med dødsfallene og de enorme materielle skadene, men det kunne vært mye verre, sier han.