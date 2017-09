Høyesterett i Kenya har annullert valg etter påstander om juks

Saken oppdateres.

Det var opposisjonskandidaten Raila Odinga som tok saken til retten fordi han mener valget var preget av fusk og manipulering.

Fire av seks dommere utgjorde flertallet da de erklærte valget av Kenyatta som ugyldig. Domstolen beordret landets valgstyre til å holde nytt valg innen 60 dager.

Odinga, som er en tidligere statsminister i landet med 48 millioner innbyggere, mener elektroniske valgresultater ble hacket og trikset med. Han vant i første omgang gjennom med kravet om å få utlevert innholdet fra dataserverne med rådata fra valget. Odingas advokat hevdet overfor retten at en fingranskning av valgrapportskjemaer tyder på at det ble fusket med fem millioner stemmer.

Reuters/ NTB Scanpix

Mistankene om fusk med valgsystemet begynte å piple frem allerede før valget. Sjefen for IT-systemet i den kenyanske valgkommisjonen, Chris Msando, ble i juli funnet torturert og drept.

Presidentens advokater omtaler annulleringen av valget som «en svært politisk avgjørelse», melder Associated Press. Høyesterettsjustitiarius i landet, David Maraga, sa ifølge den kenyanske storavisen The Standard at valgkommisjonen hadde begått flere lovbrudd som påvirket valgutfallet.

Human Rights Watch publiserte for noen dager siden en rapport om utsrakt bruk av vold fra myndighetens side for å slå ned opposisjonelle stemmer i vestlige deler av landet. Dette skal ha skjedd både under og etter valget. Ifølge HRW drepte politi 12 og skadet 100 under protester og ved hus-til-hus-aksjoner.