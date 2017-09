Jordskjelv med styrke rundt 3 registrert ved stedet der Nord-Korea tester atomvåpen

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua melder at det kinesiske jordskjelvobservatoriet målte skjelvet til en styrke på 3,4 og at dybden var på null kilometer. Skjelvet skjedde i nærheten av der Nord-Korea tester sine atomvåpen.

Sør-Koreas meteorologiske institutt målte rystelsene til en styrke på 3, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ekspertene der undersøker hva som førte til rystelsene. Den foreløpige analysen er at det var et naturlig jordskjelv.

Nord-Korea har tidligere gjennomført seks prøvesprengninger av kjernefysiske våpen.

Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO), som overvåker slik aktivitet, opplyser at skjelvets episenter ligger omtrent 50 kilometer fra stedet der Nord-Korea tidligere har testet atomvåpen.

Norsk ekspert tror det var etterskjelv

– Mest sannsynlig er rystelsene et etterskjelv forårsaket av den store eksplosjonen 3. september, uten at jeg kan vite det helt sikkert. Men skjelvets styrke og svake signaler målt på en global base i Øst-Russland, sannsynliggjør det som en forklaring, sier seismolog Tormod Kværna i Norsar til Aftenposten.

3. september påsto nordkoreanske myndigheter at landet hadde testet en hydrogenbombe. Da målte norske eksperter ved jordskjelvobservatoriet Norsar at rystelsene hadde en styrke på 5,8.

Det var altså rundt 250 ganger kraftigere enn skjelvet i dag.

– Sannsynligheten er stor for at Kim snakker sant om at det var en hydrogenbombe, sa Anne Strømmen Lycke ved Norsar til Aftenposten da.

Hydrogenbomber er mer komplisert og langt kraftigere kjernefysisk våpen enn enklere sprenglegemer som er basert på bare plutonium eller uran. En hydrogenbombe kan også lettere utvikles til et stridshode på et missil.

Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix

Hvor mye plutonium trenger du for å bygge en atombombe? Kims atomvåpen for nybegynnere

Spent situasjon

Det har de siste dagene vært spent mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet.

USAs president Donald Trump kalte nylig landets leder Kim Jong-un for «rakettmannen» og truet med å «totalt tilintetgjøre Nord-Korea» under sin tale til FNs hovedforsamling, skriver NTB.

Kim slo tilbake med uvanlig konkrete personangrep mot Trump.

– Trump fornærmet meg og mitt land foran hele verden, og kom med den voldsomste krigserklæringen i historien, sa han ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Atomprogrammet går sin gang, til tross for internasjonale sanksjoner: Her kan du lese hvordan Kim Jong-un tjener penger under radaren.

Sanksjoner

For to uker siden innførte FNs sikkerhetsråd sin åttende pakke med sanksjoner i kjølvannet av Nord-Koreas atomprøvesprengningen i begynnelsen av september, ifølge NTB.

De siste sanksjonene setter for første gang også begrensninger i oljeeksporten til Nord-Korea, noe som trolig vil påvirke bensinprisene ytterligere.

Kina er i dag Nord-Koreas desidert største leverandør av olje, men bekreftet fredag at de kommer til å støtte opp om de nye sanksjonene.

Med strupingen av oljetilførselen håper FN blant annet å ramme militæret, som vil få mindre bensin til å drive sine stridsvogner og andre militærkjøretøy med, melder NTB.