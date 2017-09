Kilder til BBC: Bomben kunne drept eller skadet alle i togvognen

Nederst i saken kan du se direktebilder fra London.

En bombe gikk av på et tog på undergrunnsstasjonen Parsons Green i London, rundt klokken 09.30 norsk tid, fredag. 22 personer ble skadet i angrepet, de fleste har lettere skader.

Politiet beskriver bomben som gikk av som «improvisert». Bilder fra stedet tyder på at bomben var plassert i en bøtte i en tykk plastpose fra dagligvarekjeden Lidl.

22 personer ble skadet i angrepet, de fleste med lettere skader. London Ambulance har fraktet 19 personer til sykehus. I tillegg har tre personer selv tatt seg til sykehus med skader. Fredag kveld var åtte av de skadede allerede skrevet ut fra sykehuset.

Statsminister Theresa May ledet et møte i krisekomiteen Cobra fredag ettermiddag. Her ble det besluttet å beholdet trusselnivået på «alvorlig».

Ifølge BBC etterforskes hendelsen som terror. Politiets antiterrorenhet har ansvar for etterforskningen. MI5 bistår i etterforskningen.

Ingen er så langt pågrepet, bekrefter Metropolitan Police.

Stasjonen Parsons Green ligger mellom Earl’s Court og endestasjonen Wimbledon. Toget var på vei inn til sentrale London, på District Line, retning Paddington.

– Kunne ha drept eller skadet alle i togvognen

Gjenstanden har ifølge Metropolitan Police bare delvis eksplodert, og var ment å gjøre større skade. Politiet opplyste fredag ettermiddag at et område i en radius på 50 meter rundt Parsons Green var evakuert mens bomben på togvognen ble undersøkt.

Innretningen har gitt etterforskerne et vell av spor å gå etter. Foreløpige rapporter sier ifølge BBCs sikkerhetsreporter Frank Gardner at bomben kunne ha drept eller skadet alle som var i vognen dersom den hadde fungert etter planen. Istedenfor å eksplodere, sier ekspertkilder til BBC at enheten brant, men på en måte som genererte flamme og varme uten å eksplodere.

Storbritannias statsminister Theresa May beskrev fredag ettermiddag angrepet som feigt.

– Dette var en enhet som var ment å forårsake betydelig skade, sa May da hun uttalte seg til pressen etter møtet i den britiske kriseenheten Cobra.

Finkjemmer video fra overvåkingskameraer

– Det pågår en klappjakt akkurat nå, sa Londons ordfører Sadiq Khan til radiostasjonen LBC fredag ettermiddag. I intervjuet sier ordføreren at han ikke kan gå i detalj på hva dette innebærer, eller hvorvidt politiet har konkrete mistenkte de jakter på.

A manhunt is underway to find the person behind the #ParsonsGreen terror attack, Mayor Sadiq Khan reveals to @mrjamesob pic.twitter.com/bySDhx0VmK — LBC (@LBC) September 15, 2017

Ubekreftede meldinger om gjerningsperson

Sky News hevdet fredag ettermiddag at en mistenkt person er identifisert på bakgrunn av overvåkningsbilder. Scotland Yard avviser at de har noen kjennskap til dette, skriver The Guardian.

Sky Sources: Police have identified a suspect in the Parsons Green bombing after reviewing CCTV footage — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) September 15, 2017

Trusselsituasjonen vurderes fortløpende

Fredag ettermiddag var ordfører Sadiq Khan blant møtedeltakerne i den britiske kriseenheten Cobra. Her ble det besluttet å holde det nasjonale trusselnivået uendret på nivået «alvorlig». Dette er det nest høyeste nivået, og innebærer at et angrep vurderes som svært sannsynlig.

Det blir fortløpende vurdert å heve vurderingen til høyeste nivå, «kritisk», som innebærer at man venter at et angrep er nært forestående.

– Finkjemmer overvåkningsbilder

Undergrunnen i London er godt dekket av videokameraer. The Guardian opplyser at etterforskere nå finkjemmer bilder fra overvåkingskameraene på undergrunnen i London for spor etter gjerningspersoner, og for å forsøke å finne ut akkurat hvor gjerningspersonene har gått på og av T-banesystemet.

Teknikere undersøker også den hjemmelagede bomben på jakt etter spor som kan fortelle dem hvem som står bak. Både konstruksjonen av bomben og kjemikaliene som er brukt kan gi politiet en pekepinn om hvem som står bak. Det faktum at bomben ikke gikk av som den skulle, vil også kunne gi viktige spor, skriver The Guardian.

Målet er å pågripe alle involverte i angrepet før de får mulighet til å slå til på nytt.

Hundrevis av etterforskere er ifølge AP i gang med å se gjennom videoopptak, gjøre kriminaltekniske undersøkelser og gjennomføre vitneavhør.

BBC har erfart at bomben var tidsinnstilt. Politiet har ikke bekreftet dette.

Trump: – Taperterrorister!

USAs president Donald J. Trump tar på Twitter til orde for å være «proaktiv» mot terrorister og «blokkere dem» fra internett. Han mener Scotland Yard har hatt gjerningsmannen eller mennene i sikte før angrepet, og benytter anledningen til å minne om at han ønsker sterkere grensekontroller ved egne grenser:

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

– Trumps meldinger hjelper ikke

Britenes statsminister Theresa May sa fredag ettermiddag at Trumps uttalelser ikke var til hjelp i denne situasjonen.

– Jeg synes aldri det hjelper om noen spekulerer i det som er en pågående etterforskning, uttalte May da hun møtte pressen etter møtet i kriseenheten Cobra fredag ettermiddag.

Trump møtte pressen utenfor Det hvite hus i Washington fredag, og uttalte da at han skulle ringe May.

– Dette er forferdelig. Det bare fortsetter og fortsetter. Vi må være smarte, veldig smarte, og vi må være veldig, veldig tøffe. Kanskje er vi ikke i nærheten av å være tøffe nok, sa Trump ifølge BBC.

Det skapte også reaksjoner da Trump kom med det mange mente var upassende kommentarer forrige gang London ble rammet av terror 3. juni i år. Åtte personer døde i angrepet mot London Bridge og Borough Market.

Trump beskyldte den gang Londons ordfører Sadiq Khan for en «patetisk» reaksjon på terrorangrepet, etter at Khan ba Londons innbyggere om ikke å være redde.

Erna Solberg sier til NTB at hun er trist for at vi nok en gang opplever en hendelse som etterforskes som terror.

– Våre tanker går til dem som er rammet og til hele det britiske samfunnet, som gang på gang opplever ulike typer terrorhandlinger, sier Solberg

Mer politi

Metropolitan Police-talsmann Mark Rowley opplyser til The Guardian at det vil bli utplassert mer politi på transportnettverket rundt om i London som følge av denne hendelsen.

Vitner forteller om kaos og brannskadede passasjerer

BBCs reporter Riz Lateef var på Parsons Green og ble vitne til hendelsen.

– Det var panikk og folk løp fra toget, da de hørte det som virket å være en eksplosjon, sier hun til BBC.

– Folk hadde kutt og sår etter å ha flyktet. Det var panikk.

Vitner forteller om et høyt smell og en varmebølge i etterkant av eksplosjonen.

Ifølge Metros reporter på stedet har flere passasjerer blitt forbrent i ansiktet etter at en hvit beholder eksploderte bak i togvognen ved Parsons Green.

Deretter beskriver hun at vognen ble fylt av røyk, mens folk ble evakuert ut på plattformen ved undergrunnsstasjonen.

Et vitne forteller til avisen Metro om passasjerer med kraftige brannskader.

Nyhetsbyrået AP har snakket med Richard Aylmer-Hall, som også var vitne til hendelsen. Han sier at flere mennesker ble skadet mens de flyktet fra stedet.

Et vitne som bare kalles Emma beskriver overfor BBC hvordan både barn og gravide kvinner ble klemt i trengselen som oppstod på undergrunnsbanen etter eksplosjonen.

– Det var virkelig en traumatisk opplevelse.

Witnesses report armed police presence at Parsons Green https://t.co/grroyZ2b2W pic.twitter.com/knJAQJNW0L — Metro (@MetroUK) September 15, 2017

Etterforskes av antiterrorpolitiet

Antiterrorpolitiet ved Scotland Yard har tatt over etterforskningen fra det britiske transportpolitiet (BTP). MI5 bistår også.

The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017

The @metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism https://t.co/4jRHedcBXt pic.twitter.com/Vbt5uCFpih — Sadiq Khan (@SadiqKhan) September 15, 2017

KEVIN COOMBS / Reuters

