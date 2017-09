FN-granskere skal kartlegge IS’ krigsforbrytelser – men hva med dem som kjempet mot IS?

Et internasjonalt etterforskningsteam skal samle bevis for krigsforbrytelser begått av Den islamske staten i Irak. Det vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig torsdag.

Men de FN-sanksjonerte etterforskerne har ikke mandat til å granske eventuelle andre krigsforbrytelser som kan ha blitt begått av andre parter i konflikten. Det burde de gjort, mener menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch.

– Ingen er uenig i at det er viktig å håndtere de utbredte overgrepene som IS har begått i Irak, men å ignorere overgrep begått av irakske og internasjonale styrker er ikke bare et feilgrep, det er også kortsiktig tenkt, sier Balkees Jarrah, ledende internasjonal juridisk rådgiver for Human Rights Watch. – Rettferdighet er viktig for alle ofre som så at deres kjære ble torturert og drept, eller hus brent ned eller bombet, uansett hvem som er ansvarlig.

Aftenposten dokumenterte den forferdelige tilstanden i Mosul: – Her har bulldosere begravd opptil 1000 lik.

Fakta: null FNs sikkerhetsråd godtok torsdag opprettelsen av et etterforskningsteam som skal samle inn, bevare og lagre bevis i Irak på handlinger begått av Den islamske staten (IS), som innebærer krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Resolusjonen var utarbeidet av Storbritannia, etter et år med forhandlinger med Irak. Bruk av bevisene skal avgjøres i samarbeid med myndighetene i Irak, og skal avgjøres fra sak til sak. Bevisene er først og fremst tenkt brukt i irakske domstoler. Resolusjonen ble fattet mens Amal Clooney, en menneskerettighetsadvokat, og Nadia Murad, en jesidisk kvinne som ble gjort til slave og som ble voldtatt, var til stede. De har lenge forsøkt å få Irak til å ta imot internasjonal hjelp.

Felipe Dana / AP / NTB scanpix

– Irakske styrker har torturert og drept uten risiko for å bli dømt

Irakske styrker har mange ganger torturert og henrettet folk som er blitt tatt til fange under kampene om Mosul, skriver Human Rights Watch i en pressemelding. Noen ganger har de lagt bilder av det ut på sosiale medier. Journalister har vært vitne til overgrep. En iraksk politimann skrøt til en svensk journalist av at han hadde halshugget over 50 fanger.

Soldater har fortalt om drap på fanger og om hauger med lik til Aftenposten.

Irakske myndigheter har sagt at de vil etterforske påstander om overgrep, men ifølge Human Rights Watch finnes det ikke et eneste kjent tilfelle av at noen i de irakske væpnede styrkene er blitt dømt.

Mary Altaffer /AP / NTB Scanpix

– Kan føre til konflikter senere

Human Rights Watch advarer om at mangelen på upartisk søken etter rettferdig kan underminere forsøk på å skape stabilitet og utvikling i Irak.

De er også motstandere av at bevisene kan bli brukt i rettssaker som kan ende med dødsstraff.