Tidligere amerikansk proffspiller mistenkt for å ha drept legen sin og fire andre i Sør-Carolina timer før Biden la frem våpenreform

Masseskytingen i Sør-Carolina, der fem ble drept, skal være utført av en tidligere profesjonell fotballspiller. Torsdag la president Joe Biden frem en plan for regulering av skytevåpen i USA.

En bil fra sheriffen i York County på eiendommen i Rock Hill. Onsdag ble flere mennesker, blant dem en prominent lege, skutt og drept. Foto: Nell Redmond, AP/NTB

8 minutter siden

Det var den tidligere New England Patriots-spilleren Phillip Adams (33) som skal ha drept fem personer i Sør-Carolina onsdag. Kort tid etter tok den antatte gjerningsmannen sitt eget liv. Det opplyser en kilde til AP. Også CNN skriver det samme med henvisning til en tjenestemann.

Den tidligere proffspilleren Phillip Adams (33) skal ha stått bak masseskytingen i Sør-Carolina onsdag. Foto: Paul Sakuma, AP/NTB

Var pasient hos legen han drepte

En av de drepte i masseskytingen onsdag var en prominent lege, Robert Lesslie (70). Han skal ha hatt den tidligere fotballspilleren Adams som pasient.

Legen, hans kone Barbara Lesslie (69) og to barnebarn på ni og fem ble funnet skutt og drept onsdag. En femte person, James Lewis (38), som arbeidet i legens hjem, ble også drept i masseskytingen. En sjette person ble sendt til sykehus med alvorlige skuddskader. Det opplyser talsperson Trent Faris ved York County Sheriff’s Office til CBS Boston.

Politiet kom til åstedet onsdag ettermiddag lokal tid. De fant den antatte gjerningsmannen i et hus i nærheten. Ifølge kilden til AP hadde han skutt seg selv tidlig torsdag morgen lokal tid.

Skadeutsatt forsvarsspiller

Adams, 33, var forsvarsspiller for flere kjente fotballag etter å ha vært stjernespiller ved Sør-Carolina State University. Han spilte blant annet for San Francisco 49-ers og Atlanta Falcons. Adams var skadet flere ganger i NFL-karrieren. Han hadde hatt flere hjernerystelser og brukket ankelen.

President Joe Biden vil stramme inn

Det er knapt gått to uker siden 18 personer ble drept i to masseskytinger i USA. President Joe Biden har kjempet i flere tiår for å endre våpenlovgivningen i USA. Nå krever presidenten at Kongressen vedtar strengere våpenlover.

I en tale torsdag sa president Biden at voldshandlinger utført med skytevåpen er en epidemi i USA. Ifølge The New York Times presenterte han flere forslag som skal stramme inn reguleringen av skytevåpen.

Bidens regjering ber Kongressen tette smutthullene når det gjelder bakgrunns-sjekk av våpenkjøpere. Han vil forby halvautomatiske våpen, kalt assault weapons.

Presidenten vil også stramme inn reguleringene av hjemmebygde skytevåpen, såkalte «spøkelsesvåpen». Våpnene mangler ofte serienummer og er vanskelige å spore.

Dr. Lesslie var en kjent lege i Rock Hill. Han hadde arbeidet som akuttmedisiner i en årrekke og etablert flere legesentre. Phillip Adams’ foreldre bodde nær legens hjem i Rock Hill.

Rock Hill er en by i Sør-Carolina, rundt 40 kilometer sydvest for Charlotte, Nord-Carolina.