Kan vaksinerte bringe smitten videre? Vi vet ikke, sier forskerne.

I en knapp uke har vi trodd at vaksinerte ikke kan bidra til koronasmitte. Men nå advarer amerikanske myndigheter om at vi faktisk ikke vet noe sikkert.

«Vaksinerte kan ikke bringe koronaviruset videre til andre». Slik tolket mange en fersk oppsiktsvekkende studie foretatt av forskere ved det amerikanske smittevernbyrået, CDC. Det ble blant annet hevdet av CDCs direktør Rochelle P. Walensky.

«Vi kan altså fjerne de vaksinerte fra den delen av befolkningen som bidrar til epidemien», sa overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NRK. På Twitter kalte han det et påskemirakel.

Studien de begge snakket om, viste at en dose med vaksinene til Moderna eller Pfizer-Biontech var 80 prosent effektiv mot infeksjoner, og at to doser var 90 prosent effektiv.

– Bevisene er ikke klare

Men CDC-sjefens positive tolkning har fått kritikk fra forskerhold i USA og nå går CDC selv tilbake på det deres egen direktør har sagt.

– Det er mulig at noen mennesker som er fullvaksinerte kan få covid-19. Bevisene er ikke klare på hvorvidt de kan spre viruset til andre. Vi fortsetter med å evaluere bevisene, opplyser CDC ifølge The New York Times.

Amerikanske forskere hadde påpekt at forskningsresultatene var langt fra gode nok til at man kan hevde at vaksinerte personer ikke kan spre viruset.

– Dataene antyder at det er mye vanskeligere for folk som er blitt vaksinert å bli smittet, men ikke tenk i et eneste sekund at de ikke kan bli smittet, sier Paul Duprex til The New York Times. Han er direktør ved Center for Vaccine Research ved University of Pittsburgh.

– Ingenting er 100 prosent sikkert

Tilbaketoget fra CDC kan bety at folk som er blitt vaksinert, må fortsette å ta forholdsregler. I hvert fall så lenge det er store deler av befolkningen som ikke er blitt vaksinert og som kan bli veldig syke dersom de blir smittet.

Man kan for eksempel tenke seg et scenario der en som er blitt vaksinert reiser til utlandet på ferie, og blir smittet der. Vaksinen vil beskytte den som blir smittet mot alvorlig sykdom. Men dersom smitten blir ført videre til en person som ikke er blitt vaksinert, så kan vedkommende bli alvorlig syk og i verste fall dø.

Dersom man skal legge en mindre optimistisk tolkningen av CDC-studien til grunn, så kan det bli begrenset hvilke oppmykninger FHI kan anbefale for norske vaksinerte personer.

– Det vi vet er at vaksinene er veldig effektive mot infeksjoner, mer og mer data tyder på det, men ingenting er 100 prosent sikkert, sier virologen John Moore ved Weill Cornell Medicine i New York til The New York Times. – Det er en viktig folkehelsebeskjed som må kommuniseres riktig.

FHI jobber med nye råd til vaksinerte

FHI og Helsedirektoratet har til nå anbefalt at «eldre kan leve mindre tilbaketrukket, men bør følge nasjonale og lokale smittevernråd til befolkningen».

Fullvaksinerte eldre som bor hjemme kan ha fysisk kontakt med andre som er vaksinert. De kan også ha fysisk kontakt med – og klemme – uvaksinerte personer, men bare et begrenset antall, og de samme over tid, har helseminister Bent Høie sagt.

Overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet roste CDCs studie. Det var «kunnskapen vi har ønsket oss, for lettere å kunne åpne samfunnet i takt med vaksinering», sa han til NTB.

Men han advarte om at fullvaksinerte likevel ikke kan vente seg full frihet med det første.

FHI har varslet at de arbeider med å oppdatere rådene til de vaksinerte.