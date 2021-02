Massive protester mot Myanmars nye junta

Myanmars nye junta har gitt seg selv nye fullmakter og truer med represalier mot dem som skjuler etterlyste aktivister. Det demper imidlertid ikke protestene.

Demonstranter på mopeder i Mandalay i Myanmar lørdag. Foto: AP / NTB

NTB

Det ble søndag meldt om demonstrasjoner i både Yangon, Mandalay og hovedstaden Naypyidaw, samt i mer avsidesliggende områder dominert av landets etniske minoriteter.

Demonstrantene trosser kuppmakerne og demonstrerer mot kuppet som ble gjennomført 1. februar.

Motstanden mot det nye militærregimet kunne også merkes på nettet, der en gruppe som kaller seg BrotherHood of Myanmar Hackers sørget for å dekke over innholdet i landets offisielle nettavis med ord og bilder som tar avstand fra kuppet.

I landets største by Yangon samlet demonstrantene seg også utenfor Kinas og USAs ambassader. De anklager Kina for å støtte juntaen og hyller USA for å innføre sanksjoner mot regimet.

Demonstranter har samlet seg utenfor USAs ambassade i Yangon for å vise sin motstand mot kuppet og pågripelsen av Aung San Suu Kyi. Foto: AP / NTB

USA-støtte

– Bevegelsen for sivil ulydighet og demonstrasjonene viser at Myanmars folk ønsker demokrati. Vi står sammen med dem, skriver den amerikanske ambassaden på Twitter.

Fakta Fakta om Myanmar * Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågår folkemord mot de gjenværende rohingyaene. * Suu Kyi avviste i FN-domstolen ICJ i 2019 at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot rohingyaene. I 2020 beordret FN-domstolen Myanmar til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket. * 1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer. (NTB) Vis mer

Andre demonstranter bar plakater med oppfordring om boikott mot selskaper som knyttes til militæret.

Lørdag utstedte juntaen en ny ordre som åpner for at myndighetene kan gjennomsøke private hjem og pågripe personer uten arrestordre.

Opprørspoliti blir konfrontert av demonstranter i Mandalay lørdag. De vil blant annet vite hvem som er blitt pågrepet de siste dagene. Foto: AP / NTB

Ordren gir også myndighetene mulighet til å overvåke elektronisk kommunikasjon, samt til å holde personer fengslet i over et døgn uten å måtte fremstille dem for varetektsfengsling.

Jakter på sju personer

Juntaen har utstedt arrestordre mot flere tungvektere innen demokratibevegelsen som har uttrykt støtte til de landsomfattende protestene. Leger og andre yrkesgrupper som har deltatt i streiker, er også utsatt.

Politiet jakter nå på sju navngitte personer som åpent har støttet protestene.

Demonstranter på en lastebil i Yangon lørdag. Plakaten viser Aung San, faren til den nå arresterte regjeringslederen Aung San Suu Kyi. Han var general og uavhengighetsleder mens Myanmar fortsatt var en britisk koloni. Foto: AP / NTB

«Hvis du finner noen av rømlingene som er etterlyst, eller hvis du har noen opplysninger om dem, meld ifra til nærmeste politistasjon», står det i en notis i statskontrollerte medier søndag.

«De som tar dem imot, vil bli møtt med reaksjoner i henhold til loven», advarer regimet.

Tidligere studentleder etterlyst

På listen står blant annet Min Ko Naing, som tilbrakte over ti år i fengsel etter å ha ledet demonstrasjonene mot det forrige diktaturet i 1988. Han var da student.

– De pågriper folk om natten, og vi må være forsiktige, sier han i en video som ble publisert på Facebook lørdag.

Han advarer også mot at regimet kan komme til å slå hardt ned mot protestene.

– Vi må være forberedt, skriver han.

Dermed brøt han forbudet som generalene har lagt ned mot bruk av plattformen. Få timer senere ble arrestordren mot ham utstedt.

Raseri i gatene

Store deler av Myanmars befolkning har vært i harnisk etter at soldater pågrep landets øverste sivile leder Aung San Suu Kyi og avsatte hennes regjering for snart to uker siden.

Store folkemengder har fylt gatene både i landets største byer og i avsidesliggende landsbyer i grenseområdene, der mange av landets minoriteter bor.

Militæret tok også makten i 1962, og da varte diktaturet i nesten 50 år. Kuppet er et hardt tilbakeslag for landets skjøre demokrati, som militæret gikk med på å innføre for cirka ti år siden.

De ga imidlertid ikke fra seg hele makten, men sørget for å skrive en grunnlov der militæret beholdt all kontroll over forsvarspolitikken. Grunnloven åpnet også for at militæret kunne overta hvis landet skulle havne i en krise.

Militæret har begrunnet maktovertagelsen med at valget i november var preget av omfattende fusk. Suu Kyis parti NLD vant valget overlegent.