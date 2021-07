Kan kvinner ha flere ektemenn? Forslag om ny ekteskapslov møter kraftig motstand.

I Sør-Afrika kan menn ha flere koner. Et forslag om at kvinner kan ha flere ektemenn, utløser en voldsom ordkrig.

Tidligere president Jacob Zuma med tre av sine fire koner, Nompumelo Ntuli, Tobeka Madiba og Sizakele Khumalo. Foto: Mike Hutchings, AP/NTB

Den sørafrikanske TV-kjendisen Musa Mseleku har fire koner, og sier at han er interessert i å skaffe seg en til. Det er ikke noe problem i hjemlandet. Sør-Afrika har en usedvanlig liberal ekteskapslov. Loven gir menn rett til å ha flere koner. Det er også lov for homofile å gifte seg. I Afrika er det siste langt fra noen selvfølge. Mange land på det afrikanske kontinentet har strenge straffer for sex med en fra samme kjønn.

Mseleku er kjent for alle konene sine. Han leder et realityprogram som handler om livet i den store familien.