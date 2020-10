Idag skulle han forlate forhandlingsbordet og gå. Nå mobbes Boris Johnson for å feige ut nok en gang. Så hvor går brexit nå?

BRUSSEL (Aftenposten): Alt var gjort klart for den store brexit-finalen. Men som så ofte før: Boris Johnson bryter egne løfter, EU er rasende og brexit utsettes.

Frankrikes president Emmanuel Macron er blant EU-landene som ikke kommer til å gi britene noe i sluttfasen. – Vi ofrer ikke franske fiskere for en brexitavtale, sa Macron på vei inn til EU-toppmøtet. Foto: Christian Hartmann/ Reuters/ NTB

I dag 20:17

Denne ukens EU-toppmøte i Brussel skulle være brexit-sagaens vinn- eller forsvinn. Dersom man skulle rekke å godkjenne en avtale før nyttår, var dette siste mulighet. Og hvis man ikke ble enige innen 15. oktober, ville Boris Johnson forlate forhandlingsbordet for godt.

Da skulle britene heller bruke de siste ukene frem til nyttår på å minalisere skadevirkningene av en ikke-avtale. Noe som også vil fungere helt fint, ifølge den britiske statsministeren.

Mobbet av EUs sjefforhandler

– Jeg merker meg at dette var «den tredje unilaterale deadlinen» Boris Johnson har truet med siden i sommer, uten at det har brakt oss nærmere en løsning.

EUs sjefforhandler Michel Barnier fikk klarsignal til å intensivere forhandlingene med britene. Nok engang. Foto: Virginia Mayo / AP/ NTB

Det fortalte EUs sjefforhandler Michel Barnier i en uvanlig syrlig tone, da han briefet EU-landenes ambassadører foran toppmøtet.

Franskmannen Barnier fikk god støtte av en annen franskmann, Emmuael Macron.

– Vi ofrer ikke franske fiskere for en brexitavtale, sa han på vei inn til EU-toppmøtet.

Og britene svarte med en like muggen tone tilbake.

– EU haler ut prosessen. Deres forhandlingsstrategi er som alltid å utsette ting helt opp mot deadline, i håp om å «mørne» oss, fortalte den britiske diplomaten som briefet internasjonal presse.

– Det vil ikke skje denne gangen, la han til.

Fakta Storbritannias vei ut av EU Storbritannia gikk formelt ut av EU 31. januar 2020. Landet er nå i en overgangsperiode som varer frem til 31. desember 2020. I denne overgangsperioden forhandler EU og Storbritannia om en ny og fremtidig handelsavtale. Dersom en avtale ikke er på plass innen det, må britene handle med EU på samme vilkår som andre såkalte tredjeland, på langt dårligere vilkår. Vis mer

Så hva i all verden skjer nå?

1. Ingen brexit, men fullt drama.

Brexit-skulle vært den altoverskyggende saken på dette toppmøtet, men fordi partene fortsatt står langt fra hverandre, ble brexit kun en kort orienteringssak fra EUs sjefforhandler, Michel Barnier. Og status var: mager fremgang.

I stedet startet møtet med ny dramatikk da det ble kjent at EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen for andre gang må gå i karantene. Torsdag testet en av hennes medarbeidere positivt på covid-19.

2. Boris Johnson kan bryte i helgen

Ifølge britiske diplomater kan Boris Johnson velge å bryte forhandlingene i helgen, selv om det nå bare er britene som tror på et slikt scenario.

– Boris Johnson ønsker å utsette beslutningen om eventuelt å bryte forhandlingene til han har fått en grundig orientering fra sine folk i Brussel om hva EU-toppmøtet har bestemt om veien videre, sier diplomaten.

3. Sliter med hvem han skal lytte til

Ifølge britiske diplomater har Boris Johnson fortsatt ikke bestemt seg for han vil – bryte eller fortsette.

Boris Johnson rives også mellom to av sine nærmeste rådgivere. På det ene øret har Johnson spesialrådgiver Dominic Cummings, som mener Storbritannia vil klare seg godt uten av avtale. På det andre øret har han Storbritannias brexitforhandler, David Frost, som mener Storbritannia er best tjent med å få en avtale.

4. Nye EU-toppmøter

Allerede torsdag kveld kom erklæringen om brexit: EUs sjefforhandler fikk grønt lys til å intensivere forhandlingene de neste ukene. Dette har vært EUs strategi hele veien. De vil ikke bli beskyldt for å kaste kortene og få skylden for at britene kræsjer ut av EU.

Dermed ligger det allerede nå an til nytt EU-toppmøte i Berlin 15. november. Det skulle egentlig være et EU-Kina-toppmøte. Det kan fort handle om noe annet.

5. Nytt forhandlingsmandat

Flere land har ymtet frempå om at et nytt forhandlingsmandat kan løse opp i de fastlåste forhandlingene. Det kom ingen signaler om det nå.

Flere EU-land har også signalisert at om det skal skje, må britene trekke tilbake det omstridte «indre marked-lovforslaget», et kontroversielt lovforslag som bryter med den den allerede inngåtte avtalen EU og Storbrtinnia inngikk i fjor.

6. Hvem blunker først?

Ifølge EU-kilder er det ikke lenger noen tekniske vanskeligheter som stopper en avtale. Nå handler alt om politikk. Men hittil har ingen av partene ville vise svakhet eller blunke først.

Dette er problemsakene partene må kompromisse på om det skal bli en avtale:

1. Britene må droppe forslaget som bryter den allerede inngåtte utmeldingsavtalen. EU kan aldri gå på akkord med dette.

2. EU må droppe kravene om at EU-fiskere skal ha full rett til å fiske til britiske farvann.

3. Nord-Irland og fredsavtalen kan aldri rokkes ved.

Det blir nok ikke tidlig juleferie for brexit-forhandlerne i år heller.