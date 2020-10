Minst 21 døde i forlis utenfor Tunisia

Minst 21 personer mistet livet i helgen da en migrantbåt forliste utenfor kysten av Tunisia, opplyste tunisiske myndigheter tirsdag.

Sju overlevende ble reddet søndag. 17 personer ble senere funnet døde. Det oppjusterte dødstallet tirsdag kom etter at ytterligere fire omkomne ble funnet.

Det er liten sannsynlighet for at flere overlevende kan bli funnet blant de fire eller fem som fortsatt er savnet etter forliset, opplyste Mourad Turki, en talsmann for en domstol i Sfax, tirsdag.

Forliset skjedde utenfor kystbyen Sfax søndag. Ifølge de første opplysningene fra kystvakten da, var det rundt 20 mennesker fra land sør for Sahara om bord i båten. Myndighetene har ikke opplyst hvor båten kan ha lagt ut fra før den forliste.

Mellom januar og midten av september ble 8.581 personer, blant dem drøyt 2.100 utlendinger, stanset i forsøket på å ta sjøveien fra Tunisia til Europa, ifølge innenriksdepartementet.

