Johnson til britene: Nå må dere holde dere hjemme

Britene innfører nå full nedstenging. Det er nødvendig på grunn av det muterte viruset, sa statsminister Boris Johnson mandag.

Johnson holdt pressekonferanse på TV, mandag kveld. Foto: Heathcliff O'Malley / The Daily Telegraph Pool

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

4. jan. 2021 21:27 Sist oppdatert nå nettopp

Storbritannias statsminister Boris Johnson la mandag kveld frem nye koronarestriksjoner.

– Vi instruerer dere nå til å holde dere hjemme, sa Johnson.

Som følge av økende smittetall og dødsfall tar han nå ytterligere grep. De er nødvendige på grunn av den nye mutasjonen av viruset som har spredt seg i «en frustrerende og urovekkende fart», forklarte Johnson. Den nye varianten anslås å være mellom 50 og 70 prosent mer smittsom.

De nye reglene skal gjelde fra de ble annonsert og vil trolig vare frem til midten av februar.

Strenge regler og høyeste beredskap

Storbritannia har nå hatt seks dager på rad med over 50.000 nye smittetilfeller. De har nå for første gang økt beredskapsnivået til nivå 5, som er det høyeste. Målet er å beskytte helsevesenet og å redde liv. Britene kan nå bare gå ut av hjemme sine dersom:

De skal på jobb som ikke er mulig å gjennomføre fra hjemmekontor.

Handle nødvendige varer, som mat og medisiner.

Trene en gang om dagen.

Ta seg av sårbare mennesker.

Oppsøke medisinsk behandling eller flykte fra farlige situasjoner.

Alle skoler går nå over til undervisning på nett. Barnehager kan forbli åpne.

Siste fase

Statsministeren sa at han er trygg på at britene nå er inne i siste fase at kampen mot viruset. Mandag ble den første vaksinen fra Astra Zeneca og Oxford-universitet satt. Fra før er Pfizer og Biontechs vaksine blitt godkjent, og befolkningen er blitt vaksinert med denne siden tidlig i desember.

Johnson sa at han håper at de høyest prioriterte gruppene skal være vaksinert i midten av februar. Det inkluderer helsearbeidere, sosialarbeidere, beboere på eldrehjem og folk over 70 år.

– Det vil etter sigende gjøre det mulig å lette på restriksjonene, sa han.

Ifølge Sky News viser en ny spørreundersøkelse bred støtte for full nedstengning. 79 prosent svarte at de var positive til nedstengning, mens 16 prosent var imot.