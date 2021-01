Flere land setter nå dystre rekorder i antall døde av korona. Her er det flest dødsfall nå.

Koronaviruset har fått nytt feste i en rekke land den første uken av det nye året.

Mexico er et av landene med flest dødsfall de siste syv dager. På gravplassen Panteon Sueños Eternos blir personer som dør av korona gravlagt med en sementbarriere, som en forholdsregel for smittespredening. Foto: Briana Sanchez / The El Paso Times

I romjulen 2019 kom en hostende 61-åring inn på sykehuset i Wuhan. Han var i dårlig form og hadde feber. Han døde 9. januar 2020. Mannen var ifølge statlige kinesiske nyhetsmedier det første bekreftede dødsfallet av korona.

Nøyaktig ett år senere har viruset krevd 1,9 millioner menneskeliv over hele verden. Flere land opplever nå en kraftig økning i antall døde pr. dag.

Det siste døgnet ble det registrert 1188 koronadødsfall i Tyskland. Det er det høyeste dagstallet siden pandemien startet. I løpet av noen dager vil over 40.000 tyskere ha mistet livet på grunn av viruset.

Tyskland er ikke alene om å sette dystre rekorder i starten av 2021.

I USA ble torsdag den verste dagen siden pandemien nådde landet. 4033 dødsfall ble registrert på tvers av delstatene. California er spesielt hardt rammet med over 1000 døde i løpet av to dager. Sykehusene er nå på bristepunktet i delstaten.

Et av sykehusene i California, Methodist Hospital of Southern California, har etablert et team som skal vurdere hvem som skal motta hjelp om sykehusets ressurser blir begrenset.

Ambulanser står i kø foran Saint Francis Memorial Hospital i San Francisco. Flere sykehus i staten prøver å forberede seg på muligheten for at de må rasjonere ut ressursene sine. Foto: Ben Margot / AP

– De tar vanskelige valg. De er utmattet. De jobber hardt for å møte behovene til innbyggerne i staten, spesielt eldre som trenger den type omsorg, sa Dr. Mark Ghaly, som er helseansvarlig i staten til Los Angeles Times.

Sykehus er så oversvømmet at de har tydd til å plassere pasienter i konferanserom og gavebutikker.

Krisetilstand i London

Storbritannia føyer seg også inn i rekken av land med høye koronadødsfall. I dag er det registrert 1.325 dødsfall blant koronasmittede i landet i løpet av det siste døgnet. Det er et rekordhøyt tall for antall dødsfall på en dag.

Londonds ordfører Sadiq Khan er bekymret for at sykehusene skal bli overfylt hvis folk ikke holder seg hjemme. Han har i dag erklært krisetilstand i byen.

En av tretti innbyggere i den britiske hovedstaden er smittet av koronaviruset, sier Khan fredag, melder Reuters.

Londons ordfører Sadiq Khan har erklært krisetilstand for byen. Sist gang byen var i krisetilstand var under brannen i Grenfell Tower i 2017 da 72 mennesker mistet livet. Foto: SIMON DAWSON / X06555

– Dersom vi ikke reagerer øyeblikkelig, vil helsevesenet bli overbelastet, og flere mennesker vil dø, advarer han.

Forrige søndag gjorde statsminister Boris Johnson det klart at de innførte en ny nedstengning. Britene har måttet tåle en berg-og-dal-bane av nedstengninger og oppmykninger i løpet av fjoråret. Den gjeldende nedstengningen skal vare til midten av februar.

Brazils dødstall har oversteget 200 000 personer

Samme dag som Brasil når ny rekord i koronadødsfall, er feststemningen høy i det sommervarme landet. Landet har nå oversteget 200 000 dødsfall i forbindelse med korona.

Det varme været har satt fart på feststemningen midt under pandemien i Brasil. Foto: LUCAS LANDAU / X06977

I midten av desember var det flere land som forberedte seg på høytiden med strengere restriksjoner. Brasil gikk i motsatt retning og President Jair Bolsonaro sin administrasjon ga sin velsignelse for feriemoro i solen, skriver AP.

– Det er synd det som har skjedd i sommer. Vi forventer at vi kommer til å se kritiske nivåer ved sykehusene etter 15. januar, sier Rafael Deucher til Reuters. Han jobber som lege i Paranà state, hvor 80% av sengene ved intensivavdelingene er fyllt.

Brasils president Jair Bolsonaro har blitt kritisert for å ikke ta pandemien på alvor. Han er skeptisk til vaksiner og har sagt han ikke ønsker å ta koronavaksinen. Tidligere denne uken gikk landet inn en avtale med kina om å kjøpe deres vaksine.

Mexico snuser på Russland sin vaksine

På tirsdag kunne myndighetene i Mexico rapportere om 1065 nye koronadødsfall.

Mexico var det første landet i Latin-Amerika som startet vaksineringen. Likevel er det de som har gitt ut færrest vaksinedoser pr. innbygger av landene i regionen, skriver Reuters.

Nå har myndighetene begynt å frykte for at de ikke skal ha nok vaksiner. Dette har gjort at de har sett mot Russland, for deres vaksine.

Landets myndigheter skal derfor forhøre seg med Argentina, om deres erfaring med vaksinen. Både Brasil og Argentina har godkjent bruken av AstraZeneca- og Oxford-vaksinen. Så langt er det bare Pfizers vaksine som er tilgjengelig i landet.

