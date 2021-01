Personangrep og trusler om atomkrig har fått passere. Hvorfor ble ikke Trump kastet ut av Twitter før nå?

Donald Trump har brutt retningslinjene på Twitter i årevis. – Nedsidene ved å kaste ham ut er mange, kanskje flere enn oppsidene, sier Anine Kierulf som er ekspert på ytringsfrihet.

Trump har tvitret rundt 50.000 siden han begynte å bruke plattformen. Mange av dem har brutt retningslinjene, men han likevel ikke blitt kastet ut. Foto: REUTERS/Leah Mills

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

10. jan. 2021 07:28 Sist oppdatert nå nettopp

«Til tross for vår innsats for å tjene den offentlige samtalen, hjalp vi til med fyre opp under de dødelige hendelsene 6. januar, som Trumps megafon.»

Det skrev 350 Twitter-ansatte i et åpent brev til direktøren i selskapet, Jack Dorsey, fredag. Der ba de om at den amerikanske presidenten skulle bli permanent fjernet fra plattformen, skriver Business Insider.

Noen timer senere fikk de viljen sin. Natt til lørdag, norsk tid, ble han permanent fjernet fra Twitter. Trump er fra før kastet ut av Facebook «på ubestemt tid» og minst de neste 13 dagene.

Dette er et resultat av en lang og brennbar debatt. Presset for å fjerne Trump har vært stort, både fra Twitters brukere og internt i selskapet.

I snitt har han tvitret rundt 18 ganger om dagen siden han ble president, ifølge CNN. Her har han lansert flere tusen personangrep, viser en oversikt på Twitterarchive.com. Han har avfeid klimakrisen og oppviglet til atomkrig. Likevel har Twitter latt ham holde på. Det har de hatt gode grunner til, mener ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf.

– Hvis Twitter mener at det Trump driver med er farlig, så skulle de ha kastet ham ut for lenge siden. Dette blir for lite for sent. Samtidig er det mange nedsider ved å kaste ham ut, kanskje flere enn oppsidene, sier Kierulf.

Jack Dorsey er en av verdens mektigste næringslivsledere. I høst måtte han vitne i senatet om de store teknologiselskapenes rolle i offentligheten og næringslivet. Foto: REUTERS/Hannah McKay/Pool / NTB

Oppviglet til atomkrig. Ble ikke fjernet.

Twitter har publisert en grundig forklaring på hvorfor de nå fjerner Trump for godt. De mener at to av postene han publiserte etter stormingen av Capitol, medfører risiko for mer vold.

I den første skriver han at han ikke kommer til å delta på Bidens innsettelse. Med dette mener Twitter at Trump understreker budskapet om at valget er stjålet, som igjen danner grunnlag for uro i landet.

I den andre posten skriver han til de nesten 75 millionene med «amerikanske partioter» som stemte på ham under valget. De skal ikke «bli respektløst eller urettferdig behandlet på noen måte» i fremtiden, skriver Trump. Twitter har observert at dette blir tolket som en støtteerklæring til de som stormet Capitol. Tweeten blir også tolket som at Trump ikke planlegger å bidra til en fredelig maktovertagelse.

I denne sammenheng er det verd å merke seg hva Trump har sluppet unna med på Twitter tidligere. På Twitterarchive.com ligger en oversikt over flere tusen personangrep og fornærmelser. I september 2017 truet han Nord-Korea med atomkrig i en tweet. I januar året etter skrev han dette:

Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un erklærte akkurat at «atomvåpenknapp er på pulten hans til enhver tid». Kan noen fra dette utarmede og utsultede landet være så snill å fortelle ham at jeg også har en atomvåpenknapp, men som er mye større og mer kraftfull enn hans, og at min knapp virker!

Twitter har tatt avstand fra slike uttalelser og truet med utestengelse. Men så har Trump fått fortsette.

Les også Donald Trump ble stengt ute fra sosiale medier da støttespillerne stormet Kongressen: – Et nytt steg

Rett til å forstå Trump

Anine Kierulf har observert hvordan de store teknologiselskapene nå forsøker å styre den offentlige samtalen mer enn før. De er blitt «verdensredaktører», som redigerer plattformene etter prinsipper de rår over.

– Problemet er at de er blitt en så viktig del av infrastrukturen til den offentlige samtalen. Makten ligger i noen veldig få hender. De er blitt verdensredaktører, som har skapt en slags Frankenstein de ikke er i nærheten av å kontrollere. Nå blir det veldig tydelig hvor vilkårlig reglene deres håndheves. Veien blir til mens de går, sier Kierulf, som er førsteamanuensis i offentlig rett på Universitetet i Oslo.

Twitter prøver på den ene siden å forsvare ytringsfriheten. Samtidig ønsker de ikke å spre ytringer som får negative konsekvenser. Utkastelse er deres sterkeste virkemiddel. Men tidligere i år innførte de et mildere virkemiddel, der de merker tweets med advarsler. Kierulf mener de burde holdt seg til det.

– Det er en måte å ta ansvar på, samtidig som man ikke griper for mye inn i ytringsfriheten. Vi tenker på den som Trumps rett til å si hva han vil. Men det er like mye vår rett til å forstå hva han sier og driver med. Det er ganske viktig.

Slik ser Donald Trumps Twitterkonto ut nå. Foto: Twitter

Twitter-sjefen godtok atomkrigstrussel

Twitter-sjef Jack Dorsey har vært smertelig klar over Kierulfs innvending. Begrunnelsen er nettopp at Trumps uttalelser har hatt så stor offentlig interesse.

Dorsey har utdypet dette i podkasten Joe Rogan Experience. Da Trump truet med atomkrig, tenkte Twitter-sjefen at dette var noe velgerne burde få med seg. Derfor gjør Twitter unntak:

– Mektige personer kan i noen tilfeller bryte retningslinjene våre, men tweeten deres har offentlighetens interesse. Det bør være en samtale rundt den. Det er antagelig den tingen folk er mest uenig i og som vi har mye internt debatt rundt, sier han i podkasten.

Men det finnes grenser. Etter Trumps tvitring om Nord-Korea, lanserte Twitter egne retningslinjer for verdensledere (se faktaboks). De kan eksempelvis ikke fremme trusler om vold mot enkeltpersoner.

Fakta Unntak på Twitter for verdensledere Tweets fra verdensledere kan bli stående, til tross for at de bryter retningslinjene, hvis de er av særlig offentlig interesse. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av dette. Følgende uttalelser vil bli fjernet uavhengig av offentlig interesse: Fremming av terrorisme.

Klare og direkte trusler om vold mot individer.

Publisering av privat informasjon.

Publisering av intime bilder eller videoer av noen som ikke har gitt tillatelse til det.

Adferd knyttet til seksuell utnyttelse av barn.

Oppmuntring eller fremming selvskading. Kilde: Twitter. Vis mer

Twitter mener nå at konteksten, altså spenningene i USA, er avgjørende for at Trump nå blir kastet ut.

Etter at den personlige kontoen ble sperret, tvitret Trump meldinger via den offisielle kontoen til det amerikanske presidentembetet. Der skrev han at Twitter konspirerer med Demokratene og «den radikale venstresiden». Han hevder at han hadde forutsett at han ville bli utestengt, og at han allerede har sett på mulighetene for å lage en egen medieplattform.

Denne meldingen ble raskt tatt ned av Twitter. Også Trump-støttespillerne Sidney Powell og Michael Flynn har fått kontoene sine sperret.

Det sosiale medier Parler vokser kraftig blant konservative amerikaner. Blant annet har ekstreme grupper som Proud Boys benyttet denne appen til å organisere opptøyer. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

«Ytringsfriheten eksiterer ikke lenger i USA»

Mange Trump-motstandere takker nå Dorsey for at Trump er fjernet. Andre mener grepet er uklokt. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er en av dem.

– Jeg er motstander av nesten hver melding han legger på Twitter. Jeg mener det ofte er konspirasjonsteorier og usannheter. Men jeg er skeptisk til at en plattform stenger ute en demokratisk valgt leder. Jeg mener det er kortsiktig politikk, sier Støre til Dagbladet.

Trump-tilhengere annonserer nå på Twitter at de sletter appen og går over til alternativer. Flere er bekymret for at det da vil være vanskeligere å oppdage skadelig innhold.

Et av de mest populære er alternativene, Parler, har vært i voldsom vekst under valgkampen. Lørdag ble denne appen blokkert av Google, som følge av at voldsfremmende innlegg fikk stå urørt. Natt til søndag tok også Apple og Amazon grep mot plattformen.

Flere medier har rapportert om at opprørene i Capitol ble organisert gjennom sosiale medier. I Twitters uttalelse kommer det frem at dette har fortsatt også etter opptøyene:

«Planer for fremtidige væpnede protester har allerede begynt å spre seg på og utenfor Twitter. Inkludert et foreslått sekundært angrep på den Capitol og statlige hovedstadsbygninger den 17. januar 2021.»