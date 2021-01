Kim Jong-un innrømmer at Nord-Koreas utviklingsplan har mislyktes

Nord-Koreas leder Kim Jong-un innrømmer i en tale at landets økonomiske utviklingsplaner kommer til kort på «nesten alle områder».

Nord-Koreas leder Kim Jong-un innrømmer på en partikongress at landets økonomiske utviklingsplaner har mislyktes. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Det sa den nordkoreanske lederen da han åpnet det som er den første fullstendige partikongressen på fem år i landet.

I åpningstalen sier Kim Jong-un at utviklingsmålene, som ble satt på en kongress i 2016, i stor grad ikke er oppfylt når det kommer til nesten alle områder, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Partikongressen er ment å vise innbyggerne at Kim har kontroll over covid-19-situasjonen og andre økende økonomiske problemer landet står overfor. Kongressen finner sted få uker før Joe Biden innsettes som president i USA, og det er ventet at Biden vil videreføre sanksjonene mot Nord-Korea. I tillegg har landet stengt grensene mot Kina på grunn av pandemien, noe som forsterker de økonomiske utfordringene.

I talen beskriver Kim utfordringene som «de verste av alle», ifølge KCNA. Han tar til orde for en ny femårsplan.

– Vi bør ytterligere fremme og utvide suksessene og seirene vi har oppnådd gjennom vår møysommelige innsats, men unngå å få de smertefulle leksjonene igjen, sier Kim ifølge byrået.