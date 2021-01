Danmark: Frykter at virusmutasjon vil dominere i februar

Nå holder det ikke lenger med 1 meter. Danmark hadde alt stengt ned mye. Nå strammer regjeringen til.

Statsminister Mette Frederiksen ber folk om å holde seg hjemme og ikke møte mer enn fem personer. Foto: Yves Herman, Reuters/NTB

8 minutter siden

Bare fem dager inn i det nye året kom statsminister Mette Frederiksen med dårlige nyheter.

Før jul stengte hun kjøpesentre, skoler, frisører og restauranter. Nå kom nye tiltak.

Årsaken er virusmutasjonen som er oppdaget i Storbritannia, og som har spredt seg til flere land i Europa. Frederiksen frykter at situasjonen skal bli like ille som i Storbritannia om de ikke griper kraftigere inn alt nå.

Det blir antatt at den engelske varianten er mer smittsom enn viruset som hittil har dominert. Frykten er at et mer smittsomt virus vil gjøre at flere blir alvorlig syke samtidig og dermed vil lamme helsevesenet. Derfor settes det nå inn nye strenge tiltak.

Fra 1 til 2 meter

Forsamlingsforbudet blir senkes fra ti til fem personer. Dette gjelder i det offentlige rom.

Det er ingen grense i private hjem, men danskene blir bedt om ikke å møte mer enn fem personer.

Risikonivået i landet blir hevet fra fire til fem, altså høyeste nivå. Dette brukes når myndighetene mener at det er utbredt smitte i samfunnet og fare for sykehusenes kapasitet.

Folk må nå holde 2 og ikke lenger bare 1 meters avstand til hverandre når de er i butikken.

Alle blir bedt om å holde seg mest mulig hjemme og avlyse alle avtaler.

Regjeringen vurderer også å skjerpe inn innreisereglene fra flere land. Det skyldes at også en sørafrikansk virusmutasjon har spredt seg.

De vil tilby hurtigtester på personale i barnehager og sykehjem.

Flere kan bli smittet

Tiltakene kommer selv om smittetrenden i Danmark har vært litt fallende den siste tiden. Årsaken er den engelske virusmutasjonen.

– Smittekurven vil være steilere og ha et høyere toppunkt enn den utviklingen vi kjenner. Da vil en større del av befolkningen måtte være immune for at vi skal oppnå flokkimmunitet. Hvis vi ikke griper inn, vil flere dø og vårt helsevesen komme under stort press, sa Frederiksen, ifølge Danmarks Radio.

Virusmutasjonen ble oppdaget i England i slutten av september. Men det var først i desember at alarmen virkelig gikk. Da økte smittespredningen voldsomt i London og det sørøstlige England. Forskerne vet ennå ikke sikkert om, og hvor mye mer smittsomt denne varianten kan være, men har anslått den til mellom 50 og 74 prosent mer smittsom.

Danmark har alt vaksinert mer enn 50.000 eldre på sykehjemmene og vil ha vaksinert alle sykehjemsbeboere i løpet av denne uken. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau/SCANPIX

Best i test

Danmark er også et av EU-landene som har kommet lengst i vaksinering mot viruset. De danske regionene anslår at alle som ønsker det og som bor på sykehjem, vil være vaksinert i slutten av denne uken. Tirsdag var 51.512 vaksinert i Danmark, ifølge helseminister Magnus Heunicke. I Norge var de siste tilgjengelige tallene fra søndag. Da var 2.113 vaksinert.

Landet er også et av dem som tester flest og som gjør flest såkalte helgenom-sekvenseringer. Da kan man oppdage mutasjoner. Nå vil regjeringen teste enda mer for å kunne oppdage slike mutasjoner.

Også en sørafrikansk virusvariant er blitt påvist i flere europeiske land, blant annet Norge. I Danmark er denne ikke påvist ennå.

Grafen viser nye tilfeller av covid-19 i Danmark. Det ble satt inn sterke koronatiltak før jul og antallet nye tilfeller har gått noe ned. Men regjeringen frykter en mer smittsomt virusvariant, som er påvist i landet. Foto: Statens Serum Institut

Kan bli dominerende i februar

Statens Serum Institut lagde sist helg en rapport som viste at 86 i Danmark hadde fått påvist den engelske virusvarianten. Men de regner med at tallet er ni ganger høyere fordi de kun gjøre slike utvidede tester på en liten del av de positive prøvene.

Denne varianten utgjør fortsatt en lav andel av alle som er koronasmittet. Men andelen har doblet seg de siste ukene og utgjorde 2,3 prosent av testene uken før nyttår. På Nord-Jylland utgjorde den 7,1 prosent av alle smittetilfeller.

På pressekonferansen tirsdag ettermiddag advarte regjeringen om at den engelske virusvarianten kan bli den dominerende i februar.

Restriksjonene gjelder i første omgang til 17. januar.

– Vi står i et reelt kappløp med tiden. De neste månedene blir de vanskeligste i epidemien. Men våren vil hjelpe oss, og at stadig flere blir vaksinert, sa Frederiksen.