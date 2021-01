Murdochs medier vender Trump ryggen

Rupert Murdochs høyreorienterte medier, som har vært Donald Trumps fremste heiagjeng, vender nå presidenten ryggen. Wall Street Journal ber ham gå av.

Mediemogul Rupert Murdoch og kona Jerry Hall besøkte Donald Trump på hans golfanlegg i Skottland i 2016. Foto: Carlo Allegri / Reuters

NTB-AFP

Nå nettopp

The Wall Street Journal mener Trumps opptreden den siste uken, var dråpen.

– Det er best for alle, inkludert ham selv, om han i all stillhet trekker seg, skriver den konservative avisas lederskribenter.

Den Murdoch-eide tabloidavisen New York Post mener også at Trump gikk over streken med sin oppfordring til tilhengere før Senatet ble stormet av demonstranter.

– Denne gangen kan det ikke forsvares. Dette fortjente han, skriver avisas kommentator Michael Goodwin.

Selv TV-kanalen Fox og kommentatoren Tucker Carlson, som har støttet Trump i tykt og tynt de siste fire årene, tar nå avstand fra presidenten og hans «hensynsløse oppmuntring» i forkant av onsdagens kaos i Kongressen.

– Det kommer til et punkt der man må spørre seg hva landet vårt skal bruke energien på. Er én enkelt president, er noen, verdt all denne tiden og oppmerksomheten, sa Carlson under en av sine monologer på Fox News.

Kommentator Tucker Carlson i Fox News slutter seg til «nok-er-nok»-standpunktet, som brer om seg blant Donald Trumps tidligere støttespillere. Foto: Richard Drew / AP

– En interessant dans

Ved å ta et oppgjør med Trump, risikerer mediene som har båret ham frem å støte fra seg mange av presidentens tilhengere, tror medieprofessor Matt Jordan ved Penn State University.

– Fox News driver nå en interessant dans. Murdoch forsøker trolig å få både i pose og sekk, sier han.

Journalistikkprofessor Mark Feldstein ved University of Maryland er enig og mener at mediene som har støttet Trump nå forsøker å berge sitt eget rykte.

– De er nok redde for at Trump endelig har gått for langt og forsøker for sin egen del å distansere seg litt fra ham, sier han.

«Skapte et Frankenstein-monster»

– Men la oss ikke glemme at de var de samme mediene som ga ham muligheten, de skapte et Frankenstein-monster og har seg selv å takke, sier Feldstein.

Han tror ikke at de Murdoch-eide mediene har skiftet politisk syn over natten, men at det er helt andre grunner til at de nå forsøker å distansere seg fra Trump.

– Dette dreier seg ikke om ideologi, men om penger, om rating og profitt, sier han.

Høyreorienterte New York Post var blant Donald Trumps favoritter. Etter siste ukes hendelser distanserer avisen seg fra presidenten. Foto: Evan Vucci / AP

Økt konkurranse

Fox News møter nå økende konkurranse fra flere mindre og langt mer ytterliggående TV-kanaler, som Newsmax og One America News Network.

Trump-tilhengerne raste da Fox News utropte demokraten Joe Biden til vinner i Arizona etter valget i november, og raseriet avtok ikke da kanalen nektet å ta presidentens påstander om valgfusk for god fisk.

For å lokke Trump-lojale seere og lesere tilbake, må Murdoch-mediene nå flytte fokus, vie sine krefter på å angripe Biden og demokratene og nøre opp under raseri mot dem, mener professor Jon Marshall ved Northwestern University.

– De greier kanskje å holde på publikumet sitt ved hjelp av den metoden, sier han.

Fristelsen til å holde på Trump er imidlertid stor, tror Feldstein.

– Biden kommer til å bli ganske kjedelig. TV-mediet er godt på følelser, konflikter og personligheter. Det var derfor Trump var som nektar for dem, sier han.