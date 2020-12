Enighet mellom FN og Etiopia om utsendinger til Tigray

FN og Etiopia er blitt enige om å sende en felles delegasjon for å vurdere behovet for nødhjelp i Tigray-regionen, opplyser generalsekretær António Guterres.

FNs generalsekretær António Guterres opplyser at det er enighet om å vurdere nødhjelp til Tigray-regionen. Foto: UNTV via AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Avtalen onsdag kommer en uke etter at en annen avtale viste seg å være umulig å gjennomføre på kort sikt.

Den nye avtalen vil sørge for at det blir gitt full tilgang til området. Den vil også sørge for at det blir gitt mulighet til å gi nødhjelp basert på reelle behov og uten noen form for diskriminering, ifølge Guterres.

FN har presset på for å få tilgang til Tigray-regionen, hvor etiopiske regjeringsstyrker og styrker tilhørende Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) er i strid. Behovet for nødhjelp er stort, og mange sivile er på flukt.