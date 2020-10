Store demonstrasjoner mot innstramming av abortlovgivningen i Polen

Vedtaket som i praksis gjør abort ulovlig i landet, skaper store demonstrasjoner i sentrum av Warszawa mandag kveld.

Mandag kveld samlet mange demonstranter seg i Polens hovedstad. De stanset trafikken i flere av byens hovedgater. Foto: Agencja Gazeta, Reuters/NTB

26. okt. 2020 22:54 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Der er dramatisk. Det er titusenvis av folk som har møtt opp for demonstrere mot forbudet, sier Fredrik Lange Fjell på telefon til Aftenposten.

Nordmannen er i den polske hovedstaden i forbindelse med jobb. Han både ser og hører demonstrasjonene fra vinduene i en leilighet i sentrum.

– Det er kanskje opptil 200 politimenn og sivilt politi her som driver klappjakt på demonstrantene. Det er så trist at dette skjer, sier han.

Demonstrantene brukte bengalske lys i markeringene. Foto: Agencja Gazeta, Reuters/NTB

Trosser restriksjoner

Til tross for koronarestriksjoner og et nedstengt land, velger nå mange å demonstrere mot en fersk dom fra grunnlovsdomstolen som i praksis gjør abort ulovlig i EU-landet med over 38 millioner innbyggere.

Ifølge BBC er dette den femte dagen på rad det demonstreres mot den nye dommen. Mandag stoppet demonstranter i rundt 50 byer bil- og kollektivtrafikken i sentrale gater.

Søndag inntok rasende demonstranter kirker i flere polske byer, skriver NTB.

Demonstrantene tar til gatene til tross for at det er innført strenge restriksjoner i landet. Foto: Fredrik Lange Fjell

Fjell forteller at han mandag så politi med skjold, hjelmer og batonger som møtte demonstrantene i Warszawa.

– Det var sjokkerende å se hva slags utstyr de stilte med, sier han.

Mandag var nordmannen selv med for å demonstrere

– Demonstrantene er både menn og kvinner. For meg ser det ut som om det er den nye generasjonen unge voksne. Det virker som om de har alt å vinne og ingenting å tape, sier Fjell.

– De er fortvilet

Formelt sett finnes det nå to unntak fra abortforbudet i Polen.

Dersom mor er voldtatt eller hennes helse er i fare, kan det søkes om abort. Men søknadene tar ofte måneder, og mange kvinner må derfor bære frem barnet likevel.

– Hva sier de du har snakket med?

– De er fortvilet for at de skal gå bakvendt inn i fremtiden og ikke tillate abort. De sier at det i praksis må være incest eller voldtekt for at man skal få det innvilget. Selv da treneres det slik at det ofte, slik at det blir for sent uansett.

– Er demonstrantene fredelige?

– Tilsynelatende. Det kan være provokatører innimellom som vil ha en fight for å skape ekle bilder her, men mitt inntrykk er at de aller fleste er oppriktig opprørt, sier Fjell.

Store politistyrker i sentrum av Warszawa mandag kveld. Foto: Fredrik Lange Fjell

Sittende president Andzrej Duda fra den høyreorienterte PiS-regjeringen har uttalt at han er glad for vedtaket om å stramme inn abortlovgivningen.

Flere internasjonale organisasjoner har reagert kraftig.

Både Amnesty International, Center for Reproductive Rights og Human Rights Watch har ifølge en pressemelding sendt uavhengige observatører til landet. De skal observere en høring ved grunnlovsdomstolen og analysere avgjørelsen.