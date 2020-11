Washington D.C. er spikret igjen. Det hvite hus tar ingen sjanser.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Joe Biden-supportere har begynt å samle seg i hovedstaden. – Det kommer til å bli fest her i kveld, sier en av dem.

Et nytt midlertidig gjerde er blitt satt opp for å holde mulige inntrengere langt unna Det hvite hus. Foto: Nora Savosnick

3. nov. 2020 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

Rappen som dundrer ut fra høyttaleranlegget ved Lafayette Park i Washington D.C. har et enkelt refreng: «Fuck Donald Trump». «Fuck Donald Trump». «Fuck Donald Trump».

To menn kaster seg ut i dans i den milde høstsolen. Bare timer før valglokalene stenger har Biden-supportere begynt å samle seg foran Det hvite hus. Noen drømmer om en festkveld.

– Vi ville være sammen med flokken vår i dag, kjenne på den gode stemningen. Å være her gir meg håp, sier Jane Northern (70), som har tatt turen inn fra nabostaten Virginia.

Jane Northern (til venstre) og venninnen Michelle avla stemmene sine allerede i september. Valgdagen tilbringer de i Washington D.C. Foto: Nora Savosnick

– Det kommer til å bli fest her i kveld, når Biden vinner, sier venninnen Michelle, som kun vil oppgi fornavnet sitt.

– Er dere ikke redde for at kvelden skal bli en gjentagelse av 2016?

– Nei, jeg har bestemt meg for ikke å tenke sånn. Da måtte jeg bare gjemt meg under dynen hele dagen. Det er bedre å være ute. Det er bedre å være optimist, sier Michelle.

Stort område sperret av

Washington D.C. er i høyspenn før valgnatten. Rundt Det hvite hus er et enormt område blitt sperret av.

Et såkalt «non-scalable fence», altså et gjerde det er svært vanskelig å komme over, er blitt satt opp for å holde potensielle inntrengere ute.

Turister forsøker å få tatt et bilde av Det hvite hus på valgdagen. Foto: Nora Savosnick

Jane Northern, som er demokrat på sin hals, fnyser av tiltakene.

– Dette skulle være folkets hus, men nå er det knapt mulig å se det. Trump har gjort det om til en slags bunker, sier hun.

Mange bedrifter frykter for å bli utsatt for hærverk og plyndring og har spikret igjen dører og vinduer. Foto: Nora Savosnick

Det er imidlertid ikke bare Det hvite hus som har innført ekstra sikkerhetstiltak. I store deler av det sentrale Washington D.C. har hoteller, butikker og restauranter spikret igjen vinduer og dører med treplater.

Mange av gatene er folketomme.