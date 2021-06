Lekkede skattedokumenter: Elon Musk, Jeff Bezos og Warren Buffet betalte 3,4 prosent i skatt

På fem år økte verdiene til de 25 rikeste amerikanerne, deriblant Jeff Bezos, Warren Buffett og Elon Musk, med 401 milliarder dollar. Men de betalte nesten ingenting i skatt.

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos er en av USAs 25 rikeste som nå har fått lekket sin inntektsskatt i en ny skattelekkasje. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

9. juni 2021 07:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det viser en undersøkelse som avisen ProPublica har gjort på grunnlag av en stor skattelekkasje.

Avisen beregnet det som blir omtalt som «reell skatterate» for de 25 rikeste amerikanerne. Det gjorde de ved å sammenligne den føderale inntektsskatten de betalte fra 2014 til 2018.

Så sammenlignet de inntektsskatten med hvor mye verdiene økte basert på magasinet Forbes’ liste over verdens rikeste.

I denne perioden økte verdien av deres selskaper med til sammen 401 milliarder dollar.

I løpet av de fem årene betalte de 13,6 milliarder dollar i skatt.

«Det er en enorm sum, men det utgjør en reell skatterate på bare 3,4 prosent», skriver ProPublica.

Og alt skjedde uten å bryte noen regler, ifølge avisen.

Tesla-grunnlegger Elon Musk økte sine verdier med 13,9 milliarder dollar fra 2014 til 2018. I samme periode betalte han inntektsskatt på 455 millioner dollar, ifølge lekkede skatteopplysninger fra avisen ProPublica. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Ny skattelekkasje om de superrike

Bak skatteavsløringen ligger store mengder konfidensielle skattedata fra amerikanske skattemyndigheter (IRS), som avisen har fått tak i.

«Vi vil bruke IRS-dataene som vi har fått tak i, til å vise i detalj hvordan de ultrarike unngår skatt, utnytter smutthull og unngår de føderale skatterevisorene, skriver avisen.

Enkelte av milliardærene har kritisert avisen for å bryte loven om personvern ved å publisere skatteopplysningene. Avisen mener likevel det er av offentlig interesse at den lave inntektsskatten til verdens rikeste blir kjent.

Verdens rikeste mann fikk skattekreditt

Tilbake i 2007 betalte Jeff Bezos, som i dag regnes for å være verdens rikeste mann, ikke en dollar i føderal inntektsskatt, ifølge skattedataene ProPublica har publisert.

Fra 2014 til 2018 steg Amazon-grunnleggerens verdier med 99 milliarder dollar, ifølge Forbes’ liste over verdens rikeste.

Av dette ble 4,3 milliarder dollar rapportert som inntekt. Skatten utgjorde 973 millioner dollar. Det er kun 0,98 prosent av hans verdiøkning.

Selv om Bezos allerede i 2011 var milliardær og hadde aksjer og eiendom for 18 milliarder dollar, hadde han så lav inntekt at han kunne kreve – og få – 4000 dollar i skattekreditt for sine barn.

Tesla-grunnleggerens skatteregning

Elon Musk er utpekt som verdens nest rikeste mann. Tesla-grunnleggerens verdier økte med 13,9 milliarder dollar på de fem årene. Han rapporterte 1,52 milliarder doller i inntekt, og han fikk en skatt på 455 millioner dollar. Det utgjør 3,27 prosent av verdiøkningen til hans aksjer og eiendommer i samme periode, ifølge ProPublica.

Warren Buffet er grunnleggeren av investeringsselskapet Berkshire Hathaway. Han rapporterte kun 125 millioner dollar som lønn fra 2014 til 2018. Dermed betalte han 23,7 millioner dollar i skatt.

Dette utgjør bare 0,1 prosent av hans eventyrlige verdivekst på 24,3 milliarder dollar fra 2014 til 2018.

Da ProPublica ba Musk om kommentar, svarte han kort på denne måten: «?»

Derfor slipper de skatt

Hovedforklaringen er at verdens rikeste ikke må betale skatt før de velger å selge sine verdier, enten det er aksjer eller eiendom.

Så lenge de har lav lønn, blir skatten svært lav.

ProPublica understreker at de ikke har brutt loven, men at det er det amerikanske skattesystemet som er problemet.

En av de få superrike som har kommentert avsløringen, er George Soros.

Ifølge avsløringen betalte han ikke en dollar i inntektsskatt tre år på rad: hverken i 2016, 2017 eller 2018.

«Mellom 2016 og 2018 tapte George Soros penger på sine investeringer. Derfor skyldte han ikke føderal inntektsskatt i disse årene. Mr. Soros har lenge støttet høyere skatt for rike amerikanere», svarer en talsmann for Soros til ProPublica.