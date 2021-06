Nordmann i Danmark rystet over byråkrati rundt vaksinepass. – Et system basert på en grunnleggende mistanke mot folk

Fullvaksinerte Jan Terje Edvardsen har bodd i Danmark siden 1990. Han fortviler over stivbente norske regler rundt vaksinepass. Foto: Privat

De norske reglene for godkjenning av vaksiner satt i utlandet, møtes med hoderisting og fortvilelse blant nordmenn og utlendinger som ønsker å besøke Norge.

Nå nettopp

Onsdag åpnet helseminister Bent Høie for at nordmenn og andre bosatt i Norge kan få etterregistrert koronavaksiner de har tatt i utlandet. Dermed kan de få et norsk vaksinepass. Hittil har det vært forbeholdt de som har tatt vaksinen i Norge.

Men etterregistrering må skje på en bestemt måte. Bare personer med norsk fødselsnummer eller såkalt d-nummer kan få en slik registrering. De må be om en e-konsultasjon hos fastlegen, kommunehelsetjenesten eller et privat helseforetak.

Legen gjør så en «skjønnsmessig vurdering» av om dokumentasjonen kan godtas, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Aftenposten har fått en rekke henvendelser fra frustrerte dansker og nordmenn. De lurer på hvorfor norske myndigheter ikke godtar vaksinepass fra for eksempel Danmark.

Nordmannen Jan Terje Edvardsen (67) flyttet til Danmark i 1990. Der var han i mange år letesjef for Dansk Olie og Naturgas. Han har vært fullvaksinert siden slutten av mars.

– Norge har antagelig som eneste land i hele Europa bare godtatt vaksiner satt i Norge. Endringen som kommer nå, virker omstendelig og byråkratisk. Ja, hele håndteringen rundt vaksinepass i Norge lukter av et system basert på en grunnleggende mistanke mot folk, sier Edvardsen.

– Bruker de samme vaksinene

Han spør seg hvorfor den norske regjeringen ikke stoler på dokumentasjon fra andre lands helsemyndigheter når Danmark for lengst har laget et system for det.

Edvardsen har norsk fødselsnummer, men det har ikke hans svenske kone.

Danske myndigheter lar fullvaksinerte nordmenn, nesten alle andre fra EU- og EØS-området og en rekke andre lands statsborgere reise fritt inn i Danmark, uten krav om karantenehotell eller test.

Edvardsen har fått besøk av mange norske venner. Men han har selv ikke hatt mulighet til å reise til Norge siden oktober i fjor. Da tilbrakte han hele ukesoppholdet i karantene på hytta ved Hvitsten ved Oslofjorden.

Alt i slutten av april begynte Danmark å bruke koronapass for å åpne samfunnet mer opp. I Norge kom det første denne uken. Foto: TIM BARSØE, REUTERS/NTB

Godkjenner vaksiner fra store deler av verden

Danmark og Norge har fulgt hverandre i koronapandemien. Men alt i slutten av april innførte Danmark et koronapass for å åpne samfunnet. Og de har lempet på innreisereglene.

Danske myndigheter godtar vaksinepass fra alle EU-land. Vilkårene for turister som vil til Danmark er at:

Vaksinasjonen må ha skjedd i et EU-, Schengen-, et OECD-land eller såkalte tredjeland og være dokumentert.

Vaksinen som er tatt, må være godkjent av det europeiske legemiddelverket eller tilsvarende myndighet i et OECD-land.

Danmark har dermed gitt grønt lys til fullvaksinerte fra så å si hele EU, pluss land som Australia, Israel, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Thailand, Japan og Rwanda.

Ambassadøren håper på lettelser

Danmarks ambassade i Oslo har lagt merke til at mange er frustrerte over situasjonen. Fra starten av pandemien har de har fått mange spørsmål fra dansker og danske bedrifter om de norske innreisereglene.

Ambassadør Jarl Frijs-Madsen peker på at Danmark fortsatt har noen begrensninger på innreise, men har åpnet betydelig opp for innreise fra andre land, også Norge.

– Så jeg håper på vegne av mange dansker som har behov for å reise inn i Norge, at Norge snart vil kunne gjøre det samme i takt med at smittetallene faller og stadig flere blir vaksinert, skriver den danske ambassadøren i en e-post til Aftenposten.

Han understreker at han har hatt tett og god dialog med norske myndigheter under hele pandemien. Men han legger ikke skjul på at det er store sosiale, familiemessige og økonomiske utfordringer ved innreiserestriksjonene.

Fakta Innreise til Norge Norske borgere og utlendinger bosatt i Norge kan reise inn til Norge under koronapandemien. Det er også gjort unntak for noen andre grupper. Men det er satt strenge innreiserestriksjoner for dem som reiser inn: Det er obligatorisk testing og innreiseregistring for innreisende. Registreringen skjer før du kommer til grensen. Smittetrykket i landet du reiser fra avgjør om du må i karantene. Fullvaksinerte som kan «dokumentere dette på en sikker og verifiser bar måte», trenger ikke lenger å sitte i karantene. De som har fått én vaksinedose for minst tre uker siden, og barn under 18, må i innreisekarantene men kan teste seg ut etter tidligst tre døgn. Andre personer i innreisekarantene skal teste seg med PCR-test syv døgn etter ankomst. Dersom de tester negativt for covid-19 med PCR (ikke hurtigtest) kan de gå ut av karantene. Kilde: Regjeringen.no Vis mer

Onsdag var justisminister Monica Mæland og politidirektør Benedicte Bjørnland på svenskegrensen, der det har vært lange køer de siste dagene. T.h. politimester Ida Melbø Øystese i Øst politidistrikt. Foto: TERJE PEDERSEN, NTB

Også i Tyskland og Frankrike kreves det bevis på vaksinasjon. Men det ikke er nødvendig at vaksinasjonsbeviset er tysk eller fransk.

Frykter falske vaksinepass

På grensen til Norge godtas bare vaksinepass fra Norge inntil videre. Vaksinering må dokumenteres med koronasertifikatet på nettstedet helsenorge.no.

Statssekretær Erlend Svardal Bøe (H) i Helse- og omsorgsdepartementet begrunner dette med at de trenger et sikkert system på grensen for å sjekke at de som sier de er vaksinert, er det. Han skriver at risikoen for falske covid-19-sertifikater er reell og kan utgjøre en «betydelig risiko for folkehelsen».

– Muligheten for juks kan føre til økt smitte og import av nye virusvarianter. Når det kommer systemer for at sertifikater kan kontrolleres på en sikker måte også for personer fra andre land, vil personer fra EU/EØS-området stille likt, skriver han i en e-post.

Det er ventet at en felles koronasertifikatordning i EU er klar i begynnelsen av juli. Bøe skriver at han ikke kan svare for danskenes vurderinger. Statssekretæren sier at Norge har valgt å vente med å akseptere andre lands vaksinesertifikater til EU-løsningen er klar.

Fakta Etterregistrering av vaksiner 16. juni åpnet regjeringen for å etterregistrere vaksiner som er tatt i utlandet. De blir da del av vaksineregisteret SYSAK. Det vil gå frem at vaksinen er satt i utlandet. Det gjelder personer med norsk fødselsnummer eller såkalt d-nummer. De må oppsøke fastlege, kommunehelsetjenesten eller en privat helsetjeneste og dokumentere vaksinasjonen. Det kan gjøres fra utlandet via e-konsultasjon. Vaksinen kan være tatt hvor som helst i verden, men må være av en av vaksinetypene som det europeiske legemiddelbyrået har godkjent. Nå blir det legen som avgjør om dokumentasjonen er god nok. Den må inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksinetype, samt batchnummer, vaksinatør eller stempel. Kilde. FHI Vis mer

FHI: Anbefaler testing av vaksinerte

Fullvaksinerte som vil til Norge må dessuten avlegge koronatest når de kommer over grensen. Derfor har det vært lange køer på svenskegrensen de siste dagene.

Avdelingssjef Line Vold ved Folkehelseinstituttet bekrefter at de har anbefalt at også vaksinerte blir testet når de kommer til Norge.

Hun sier at selv om vaksinen gir god beskyttelse, er det en restrisiko.

– Men dette er vaksiner som gir svært god beskyttelse, så restrisikoen er liten og blir mindre viktig jo flere som er beskyttet med vaksine i Norge.

Hun sier at rådene for innreise er i endring «i takt med endring i smittetall i landene vi reiser fra og vaksinasjonsdekningen i Norge».

– I tillegg har man fokus på å fange opp nye varianter av viruset ved grensen. Så dette har en faglig begrunnelse, men hvor det altså kan komme endringer fremover, sier hun.

Vold sier at FHI ikke har fått i oppdrag å vurdere påliteligheten til utenlandsk vaksinedokumentasjon. Men hun sier at de har jobbet med spørsmål om hvordan man kan få oppdatert informasjonen i det norske vaksineregisteret dersom man er vaksinert i utlandet. Onsdag ble det klart at det blir mulig.

Danmark startet sin gjenåpning i begynnelsen av april, og tok i bruk et koronapass for at folk som har testet negativt eller er vaksinert kan samles. Her i Nyhavn foran den dramatiske EM-kampen mellom Finland og Danmark sist helg. Foto: Johan Nilsson, TT/NTB

Oppdaget falske dokumenter

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Han mener den norske forsiktigheten kan skyldes at det dukket opp mange falske papirer om gjennomført koronasykdom i vinter blant utlendinger som kom til Norge.

– Det var en alvorlig vekker. Men jeg forstår at folk begynner å bli utålmodige når vi går mot sommer og ferietid, sier Olsvik.

Sammen med flere fagpersoner, blant annet jurister, har Olsvik deltatt i en uformell forskningsgruppe som på eget initiativ har forsøkt å påvirke prosessen med vaksinepass. De har gitt sine innspill i denne saken til helsemyndighetene, blant annet gjennom kronikker i dagspressen.

– Systemet er blitt veldig bra. Det er testet ut i noen uker. Målet har jo vært å ha en felles database for EU og EØS-landene innen 1. juli, men slik jeg ser det kan dette kanskje innføres i Norge allerede om en uke. Men da kreves det politiske vedtak, sier Olsvik.

Spår problemer rundt USA-vaksiner

– Det vil ta noe tid å få gode nok systemer til å kontrollere vaksiner fra landene utenfor EU og EØS, sier han.

Olsvik mener for eksempel at godkjenning av vaksinedoser fra USA kan bli logistisk komplisert for norske myndigheter.

– I USA foregår dette i all hovedsak på delstatsnivå, og delstatene har gjerne vidt forskjellige databaser som ikke nødvendigvis snakker med hverandre, sier han.

Det danske grensepolitiet på landegrensen mot Tyskland opplyser at de ikke har hatt noe stort problem med falske vaksinepass, selv om de har stoppet noen.

– Det er ikke noe stort problem. Det skjer en gang iblant, sier kommunikasjonsrådgiver Helle Lundberg i grensepolitiet.