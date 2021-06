G7 lover utfasing av kull og beskyttelse av havene

Lederne av G7-landene setter av milliarder til å hjelpe fattige land å håndtere klimakrisen. De forplikter seg samtidig til 1,5-gradersmålet.

Aktivister marsjerer gjennom gatene i Cornwall med bannere som krever handling fra verdenslederne for å håndtere klimakrisen. Foto: Alastair Grant / AP

13. juni 2021 11:53 Sist oppdatert nå nettopp

Storbritannia, USA, Canada, Japan, Frankrike, Tyskland og Italia skal søndag samle seg bak felles miljøforpliktelser. Det skjer på G7-møtets siste dag i Carbis Bay sørvest i England.

Det er ventet at møtet vil resultere i strengere regulering av kullkraft. G7-landene vil love å gå bort fra kullkraftverk, med mindre kullkraftverkene også har karbonfangstteknologi på plass, skriver BBC.

Uttalelsen kommer fra Det hvite hus. De melder at dette er første gang lederne i G7-landene forplikter seg til å holde temperaturøkningen til 1,5 grader.

Vil hjelpe fattige land med klimakrisen

Kullforbrenning anses som den største bidragsyteren til global oppvarming. Utfasing av dette er dermed kritisk for å forhindre oppvarming over 1,5 grader, ifølge FNs klimapanel.

I tillegg er det forventet at G7 vil fase ut bensin- og dieselbiler. G7-lederne vil også støtte en plan for å reversere tap av artsmangfold innen utgangen av tiåret.

G7 vil avslutte finansieringen av nye kullkraftverk i fattige land og tilby mer enn 20 milliarder kroner for å fase ut bruken.

– Viktigste beslutninger noensinne

G7-lederne står overfor noen av de viktigste beslutningene i historien når de nå skal legge planer for å takle klimakrisen, mener David Attenborough.

Søndag skal naturhistorikeren og programlederen Attenborough holde tale for G7-lederne, samt for gjestelandene Australia, India, Sør-Korea og Sør-Afrika. Temaet er klima og natur, melder det britiske nyhetsbyrået PA.

– Den naturlige verden i dag er meget redusert. Klimaet vårt varmes raskt opp. Det er det ingen tvil om. Våre samfunn og land er preget av ulikheter, og det er rett frem trist å se, sier Attenborough i forkant av talen.

Spørsmålet som vitenskapen tvinger oss til å se spesifikt på i 2021, handler om hvorvidt vi som følge av disse sammenflettede faktaene, står på kanten av å destabilisere hele planeten, påpeker han.

– Hvis det er slik, så er avgjørelsene vi tar dette tiåret, spesielt beslutningene som de fremste økonomisk avanserte landene tar, de viktigste i menneskehetens historie, sier han videre.

Lover beskyttelse av livet i havene

Lørdag skapte hundrevis av demonstranter kaos i gatene i Cornwall. De krevde blant annet renere hav og tiltak mot klimaendringene. G7-landene vil forplikte seg til å beskytte 30 prosent av verdens land- og sjøarealer, samt å halvere utslippene til nivået tilsvarende 2010-nivå innen 2030.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er vert for møtet. Han lanserer nå et fond på over 5 milliarder kroner. Hensikten med fondet er å beskytte verdens marine miljø og livet i havene. Land som Ghana og Indonesia skal få hjelp til å håndtere rovfisking, redusere havforurensing og beskytte økosystemene i havet.

FNs klimapanel mener at utslippene bør ha nådd toppen i 2020 for at oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader. Johnson har uttalt at å beskytte planeten er «det viktigste verden ledere kan gjøre for vår befolkningen», skriver BBC.