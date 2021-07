Over 2000 har flyktet fra vulkan på Filippinene

Over 2.000 filippinere har flyktet fra et vulkanutbrudd som har fylt luften ved hovedstaden Manila med giftig gass

Røyk og giftig gass velter ut av krateret til vulkanen Taal, 5 mil sør for Manila. Foto: Reuters / NTB scanpix

NTB-AFP

3. juli 2021 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

Vulkanen Taal ligger ved en pittoresk innsjø bare 5 mil sør for Manila. De siste dagene har den spydd ut svoveldioksid, noe som har ført til at det ligger et tykt skylag over hovedstaden og flere omkringliggende provinser.

Minst 2400 mennesker har forlatt hjemmene sine etter at regjeringen ba folk evakuere, sier tjenestemannen Joselito Castro.

– Vi forventer at flere innbyggere kommer til å evakuere de neste dagene, sier han.

Frykter korona

Flere av de evakuerte er innlosjert i skoler og andre steder. Talsmenn for myndighetene sier de er bekymret for at det å samle et stort antall mennesker på flukt vil føre til enn oppblomstring av korronapandemien.