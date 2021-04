Foto: Altaf Qadr, AP/NTB Verden Koronaviruset Pipen på krematoriet begynte å smelte. Pandemien i India er helt ute av kontroll.

I et krematorium begynte pipen å smelte. Andre steder vil de hugge trær i parken for å ha ved til likbål. Smitten i India er helt ute av kontroll.

I uken etter påske strømmet millioner av indere til breddene av elven Ganges. Hinduer mener at elven er hellig. Et bad kan rense dem for synd. Myndighetene får kraftig kritikk for at de ikke stanset markeringen i år.

Også for landets muslimer har april vært en viktig måned, med mange familiesamlinger. I kombinasjon med nye virusmutasjoner har det vært med på en kraftig smittespredning.

Nå mangler sykehusene livsnødvendigheter som oksygen. Og utenfor sykehusene sliter krematoriene: Først var det ikke stor nok kapasitet i ovnene som går på gass eller strøm. Nå mangler de ved til å brenne likene.