Foto: Tom Brenner / Reuters / NTB Verden Klima Stort alvor, store tall og store ambisjoner. Men hvordan skal de nå klimamålene?

Joe Biden lover å halvere USAs klimagassutslipp innen slutten av dette tiåret. Torsdag møttes verdens mektigste ledere til videotopptreff.

22. apr. 2021 19:41 Sist oppdatert nå nettopp

Den blå klinkekulen. Bildet av jordkloden på 29.000 meters avstand ble tatt av en amerikansk astronaut i 1972. Snart et halvt århundre senere er det fortsatt et symbol på planetens sårbarhet. At alle mennesker er prisgitt én og samme vert.

Verden virket heller ikke så stor da rundt 40 av klodens mektigste politiske ledere samlet seg til videomøte torsdag. Selv om de satt i hvert sitt land, fremsto det som om de var i samme rom.