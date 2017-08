Xi Jinping ber om mildere retorikk mellom Nord-Korea og USA

I en telefonsamtale mellom de to stormaktenes presidenter fredag kveld ba Xi både Nord-Korea og USA om å tone ned ordbruken.

– De involverte partene bør unngå ordbruk og handlinger som kan bidra til eskalering i spenningen på Korea-halvøya, sa Xi ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Tyskland og Russland kom tidligere fredag med samme budskap.

– Kina står klart til å samarbeide med USA for å løse konflikten, la Xi til.

Det hvite hus sendte etter telefonsamtalen ut en uttalelse der det heter at Xi og Trump «ble enige om at Nord-Korea må stanse provoserende og eskalerende oppførsel» og at de to presidentene er forpliktet til å holde Korea-halvøya fri for atomvåpen.

Donald Trumps harde ord til Nord-Korea skaper debatt og engstelse i USA og i resten av verden: Er det bare snakk, eller er vi på randen av en atomkrig?

– Kommer til å angre

Det hvite hus understreker at Xi og Trump har «et svært nært forhold» som «forhåpentligvis vil føre frem til en fredelig løsning på Nord-Korea-problemet».

Trump, som senere i år skal til Kina for å møte Xi, kom noen timer i forkant av samtalen med Xi med nye utfall mot Nord-Korea. Trump sa da at det nordkoreanske regimet «virkelig kommer til å angre» dersom det iverksetter fiendtlige handlinger mot USA.

Trump har hele uken ligget i ordkrig med Nord-Korea. Konflikten ble trappet opp da USAs militære etterretningstjeneste (DIA) la frem en analyse der det heter at Nord-Korea har utviklet små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter.

Ild og vrede

– Nord-Korea bør ikke komme med flere trusler mot USA. De vil bli møtt med ild og vrede som verden aldri før har sett, sa Trump tirsdag under en pressebriefing på sitt golfsted i New Jersey, der han for tiden ferierer.

Utspillet fremprovoserte skarp reaksjon fra regimet i Pyongyang, som varslet konkrete planer om gjennomføring av rakettangrep mot stillehavsøya Guam, der USA har viktige militæranlegg.

Trump besluttet fredag å slå tilbake.

– Militære løsninger er nå på plass, klappet og klar, dersom Nord-Korea opptrer uklokt, skrev han på Twitter.

Diplomati

Trump la til at han håper president Kim Jong-un «finner en annen vei». Også forsvarsministeren setter sin lit til en diplomatisk løsning.

– Den amerikanske innsatsen er diplomatisk. Det har gitt resultater og jeg ønsker å fortsette med det, sa Mattis torsdag.

– Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.

Spenningen øker

Til tross for oppfordringer om å finne en diplomatisk løsning, øker spenningen. Trump ringte fredag til Guams guvernør Eddie Calvo og sa at den amerikanske hæren står klar til «å ivareta sikkerheten for befolkningen på Guam».

Det bor 165.000 mennesker på øya, blant dem 6.000 amerikanske soldater. En militærtalsmann i Pyongyang sa denne uken at Nord-Korea i løpet av få dager vil være klar til å sende fire raketter over Japan mot Guam for å «omslutte» stillehavsøya med ild.

Japanske medier melder at Tokyo nå er i gang med å aktivere sitt rakettforsvarssystem.

Nye satellittbilder som forsvarsekspert Joseph Bermudez har publisert, indikerer at Nord-Korea nå er i ferd med å forberede nye rakettprøveoppskytninger fra ubåter.

Spenningsnivået er ventet å øke ytterligere når Sør-Korea og USA 21. august iverksetter en stor felles militærøvelse.