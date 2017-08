Storjury i Russland-etterforskningen: Hva betyr det for Trump?

Påvirket Russland det amerikanske presidentvalget i 2016? Og samarbeidet Donald Trump eller kretsen rundt ham med russerne? Det er spørsmålene etterforskningsgruppen ledet av Robert Mueller forsøker å finne svar på.

Torsdag meldte The Wall Street Journal om Muellers neste steg i etterforskningen: oppnevnelsen av en storjury.

Men hva innebærer det?

– Storjuryen kan kreve innsyn i dokumenter og stevne vitner. Vitnemålene blir vanligvis gitt foran storjuryen, bak lukkede dører. De eneste som får lov til å være i rommet, er jurymedlemmene, vitnene, en referent og påtalemyndigheten. Storjuryer er kraftfulle etterforskningsverktøy, skriver jusprofessor David Alan Sklansky ved Stanford-universitetet i en e-post til Aftenposten.

Forsker Hilmar Langhjelle Mjelde ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen forklarer det slik:

– En storjury er enkelt sagt et etterforskningsredskap som lar Mueller samle inn informasjon han ikke kunne samlet inn uten. En slik jury har spesiell autoritet til å samle inn dokumenter, snakke med vitner og potensielt ta ut tiltale etter hvert, om det foreligger bevis.

En storjury består av opptil 23 vanlige borgere. Men hverken disse eller påtalemyndigheten kommer til å uttale seg om det som blir sagt foran juryen, spår førsteamanuensis Andrew Wright ved Savannah Law School. Han var tidligere en av president Barack Obamas juridiske rådgivere i Det hvite hus.

Arbeider i hemmelighet

– Storjuryen arbeider i hovedsak i hemmelighet, de sitter i en «sort boks» uten innsyn. Det betyr at vi neppe får høre detaljer om prosessen fra påtalemyndighetens side. Men de som blir stevnet som vitner, står fritt til å uttale seg, sier Wright til Aftenposten.

Professoren påpeker at oppnevnelsen av en storjury var et naturlig neste steg i etterforskningen. Det er Sklansky enig i:

– I komplekse føderale kriminaletterforskninger er det vanlig å benytte seg av en storjury. Det ville vært mer overraskende om Mueller ikke oppnevnte en storjury, sier han.

– Ifølge føderal lov er det faktisk bare storjuryer som kan ta ut tiltale for alvorlige lovbrudd. Det vil si at dersom Mueller ikke hadde brukt en storjury i etterforskningen, ville han sannsynligvis blitt nødt til å oppnevne en storjury hvis og når han mente at det burde tas ut tiltale, forklarer Sklansky.

Den norske forskeren mener det ikke må leses for mye inn i oppnevnelsen av en storjury.

– Mueller vil se nærmere på noe, og juryen lar ham gjøre det. Det betyr at dette ikke er over med det første, men det betyr ikke at det er funnet noe fellende. Her må vi ha is i magen, sier Mjelde.

Det vakte stor oppsikt da Trump i mai ga FBI-sjef James Comey sparken. Han var den tredje av de ledende personene i etterforskningen av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland, som ble sagt opp.

Trump kan i teorien også sparke Robert Mueller. Myndigheten til det ligger hos visejustisminister Rod Rosenstein. Om han nekter å sparke Mueller, kan Trump gi Rosenstein sparken og finne noen som er villige til å følge ordren. Det var det president Richard Nixon gjorde i den såkalte «lørdagsmassakren» under Watergate-skandalen.

Fakta: Slik fungerer storjuryen En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.

I USA består en grand jury, eller storjury på norsk, av mellom 16 og 23 medlemmer. En vanlig jury består av 12 personer, derfor kalles de utvidede juryene storjury.

At en storjury kalles sammen er hemmelig. Det var avisen Wall Street Journal som avslørte at spesialetterforsker Robert Mueller har oppnevnt en storjury i etterforskningen av Trumps Russland-forbindelser.

Opprettelsen av juryen gir spesialetterforsker Robert Mueller verktøy til å kreve utlevering av dokumenter og stevne vitner som må forklare seg under ed.

En storjury kan eventuelt også beslutte at det skal tas ut tiltale. Kilde: The Guardian, Wall Street Journal

Senatorer vil beskytte Mueller

Tidligere Obama-rådgiver Andrew Wright beskriver oppnevnelsen av en storjury som «en milepæl», selv om man ikke har noen garanti for at juryens arbeid vil ende i en eller flere tiltalebeslutninger.

Wright tror den siste utviklingen i Russland-etterforskningen gjør det vanskeligere for Trump å sparke spesialetterforsker Mueller. To medlemmer av justiskomiteen i Senatet i Washington la torsdag frem et lovforslag som skal beskytte Mueller mot vilkårlig avsettelse. De to senatorene, republikaneren Thom Tillis fra North Carolina og demokraten Chris Coons fra Delaware, sier det er viktig å verne om integriteten og uavhengigheten til spesialetterforskeren.

– Hva sier det om den sittende presidenten at senatorene mener et slikt lovforslag er nødvendig?

– Veldig enkelt; at politikerne tror Trump er troende til å gjøre det. Trump er impulsiv, har et svingende temperament og føler at hele saken er et bakdørsforsøk på å fjerne ham fra makten. Det var ikke tilfeldig at han holdt folkemøte i West-Virginia torsdag, han gjør det for å minne om at han har en armé i ryggen, sier Hilmar Langhjelle Mjelde.

Clinton og Nixon ble gransket av storjury

Donald Trump er ikke den første amerikanske presidenten som er blitt gransket av en storjury. I 1975 måtte Richard Nixon møte foran en storjury for å forklare seg om Watergate-saken. Dette skjedde etter at han hadde gått av som president.

Bill Clinton var sittende president da han i 1998 innrømmet upassende seksuell kontakt med Monica Lewinsky i en fire timer lang video som ble vist for storjuryen. Clinton ble stilt for riksrett, men Senatet frikjente ham.