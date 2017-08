Da angrepet på Raqqa startet den 6. juni i år, var motstanden fra IS annerledes enn den hadde vært i Mosul i Irak.

Et stort antall selvmordsbombere, ofte med biler fullstappet med sprengstoff, møtte de kurdiske og irakske styrkene som angrep Mosul i Irak i fjor høst.

Det samme var ikke tilfelle da den amerikanskstøtte SFD-militsen startet offensiven mot Raqqa i Syria den 6. juni, skriver forsker Hassan Hassan i en artikkel utgitt av West Points Combating Terrorism Center den 27. juni. Han er medforfatter av bestselgeren ISIS: Inside the Army of Terror.

– Gruppen sendte ut langt færre selvmordsbombere da SDF rykket frem mot Raqqa, skriver Hassan i sin artikkel.

At IS brukte færre selvmordsbombere, blir bekreftet at talsmenn for SDF som Aftenposten har vært i kontakt med.

Hussein Malla, AP/ NTB scanpix

Mener IS har mindre entusiastisk støtte blant lokalbefolkningen i Raqqa

Hassan peker på to mulige årsaker:

1. Mens mange av IS’ forsvarere i Mosul var lokale irakere, og mange av dem har vært sterke støttespillere for bevegelsen i lang tid, så har IS hatt færre krigere som er sterkt lojale til bevegelsen i Raqqa.

2. De som har erklært sin lojalitet overfor IS i Raqqa, gjorde det fordi de var redde eller fordi de ville utnytte situasjonen, ikke på grunn av noen ideologisk overbevisning, hevder folk fra stammene overfor Hassan.

Han beskriver i sin artikkel hvordan befolkningen i Raqqa har byttet på hvem de har gitt sin støtte. I 2012 støttet de president Bashar al-Assad. Året etter tok en gruppe opprørere som blant annet inkluderer grupper lojale til al-Qaida, kontroll over byen. Få måneder senere, i januar 2014, var det IS man sverget lojalitet til.

Fakta: SDF-militsen Syrias demokratiske styrker (SDF) er en koalisjon av militser som primært kjemper mot Den islamske staten (IS) i Syria. Nå kjemper de for å erobre byen Raqqa fra IS. Styrken har vært sterkt forbundet med den kurdiske militsen YPG, men den har også et betydelig element av syriske arabere. Ifølge Hassan Hassan er 60 prosent av 50.000 soldater arabere. Han mener likevel også at SDF er sterkt avhengig av YPGs ledelse og kampevne. USA støtter SDF i kampen mot IS. De bidrar med militært utstyr, er til stede med soldater og bomber fra luften. USAs støtte til SDF og YPG er kontroversiell, siden det NATO-allierte landet Tyrkia ser på YPG som en syrisk gren av den tyrkiske gruppen PKK, som Tyrkia anser som en kurdisk terrorgruppe.

REUTERS TV, Reuters/NTB scanpix

– Utenkelig at Raqqa skulle bli IS-hovedstaden

Byen var sosialt konservativ, men ikke spesielt religiøs.

«At Raqqa skulle bli erklært som hovedstaden i et kalifat, var utenkelig for syrere som kjente til samfunnet i byen og området rundt», skriver Hassan.

Med få syriske krigere på plass er IS avhengig av å bruke fremmedkrigere og hjernevaskede ungdommer i Raqqa, tror Hassan. Han skriver at det antas at IS fremdeles har 4000 krigere i Raqqa, men at tallet kan være noe lavere.

USAs spesialrepresentant for kampen mot IS, Brett McGurk, sa i forrige uke at de antar at det fremdeles er 2000 IS-krigere igjen i Raqqa. Han sa også at han antok at de kom til å bli drept under kampene om byen, melder Reuters.

Det er usikkert hvor lenge slaget om Raqqa vil vare, men amerikanske tjenestemenn har regnet med at det blir langvarig og blodig.

RODI SAID, Reuters/NTB scanpix

IS legger ut mange bombefeller

De syriske demokratiske styrkene, forkortet SDF, lyktes torsdag 10. august med å forene styrkene som har kjempet seg inn fra henholdsvis øst- og vestsiden av Raqqa på nordsiden av elven Eufrat.

Fremdeles gjenstår det å erobre cirka halvparten av byen.

– Vi ser mange rapporter om at de legger ut bombefeller for å sinke fremrykkingen til SDF, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskoles mediegruppe.

– Det kan stemme at de bruker færre selvmordsbombere og mer miner, sier Slensvik.

IS utvikler sin bruk av selvmordsbombere i biler

IS har imidlertid ikke gitt opp bruken av selvmordsbombere. Mandag denne uken ble det rapportert om fire forskjellige hendelser der IS har brukt selvmordsbombere med bil i Raqqa.

– Det ser også ut til at de benytter forskjellige metoder, ved blant annet å være to personer, én sjåfør og én skytter, sier Slensvik.

Tidligere har han også sett eksempler på at de har flyttet pansringen av bombebilen inn i førerhuset, i motsetning til i Mosul, der de satt plater utenpå. Hensikten er at det skal bli vanskeligere å skille bilene fra andre vanlige biler.

Benytter tunneler til overraskelsesangrep

Snikskyttere utgjør også en stadig trussel, og IS bruker tunneler til å gjennomføre overraskelsesangrep.

– IS benyttet seg av tunneler også i Mosul, men styrkene i Raqqa har ikke så mange tunge våpen og pansrede kjøretøy og er nok ikke så godt koordinert. IS kan spille på motstanderens svakhet og forsinke fremrykkingen, sier Slensvik.

FN anslo den 27. juli at det var mellom 20.000 og 50.000 sivile igjen i den IS-kontrollerte delen av Raqqa.

– Situasjonen deres er svært utsatt. De har ingen steder å gå, sa FNs assisterende generalsekretær for humanitære saker, Ursula Müller, til FNs sikkerhetsråd, ifølge Voice of America.

– Sivile har ekstremt vanskelig for å komme seg ut av byen på grunn av tilstedeværelsen av miner og andre sprenglegemer, i tillegg til granatangrep, snikskyttere og bombing fra luften.