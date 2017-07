Nyhetsanalyse: Donald Trumps Russland-hodepine ble akkurat veldig mye større | Kristoffer Rønneberg

I en rekke artikler de siste dagene har avisen The New York Times avslørt at Donald Trumps eldste sønn, som også bærer hans navn, møtte en russisk advokat i juni 2016 – omtrent samtidig som det ble klart at Trump senior ville bli republikanernes presidentkandidat.

Trump Jr. (39) skal ha deltatt på møtet i den tro at han skulle få vite om informasjon som var skadelig for Hillary Clinton, som var demokratenes presidentkandidat. Den yngre Trump skal også ha fått beskjed i en e-post om at den skadelige informasjonen var et ledd i Russlands forsøk på å svekke Clintons muligheter i presidentvalget.

1. Hvorfor møtte Trump Jr. denne advokaten?

Den russiske popstjernen Emin Agalarov skal ha vært personen som tok initiativ til møtet mellom Trump Jr. og den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja. Agalarov er sønn av en russisk milliardær som skal være tett tilknyttet Russlands president, Vladimir Putin.

I en e-post fra Agalarovs PR-agent, Robert Goldstone, skal Donald Trump Jr. ha fått beskjed om at Veselnitskaja satt på informasjon som ville være skadelig for Clinton, og at denne informasjonen var en del av en russisk kampanje for å svekke den tidligere utenriksministeren, senatoren og førstedamen.

Veselnitskaja skal ikke ha gitt fra seg noen informasjon om Clinton, men ønsket i stedet å snakke om amerikanske sanksjoner mot russiske borgere – og hvordan Russland har svart på disse sanksjonene ved å nekte amerikanere å adoptere russiske barn.

Trumps kampanjeleder, Paul Manafort, og hans svigersønn, Jared Kushner, deltok også på møtet, ifølge The New York Times.

2. Hva sier Trump Jr.? Og hva sier advokaten?

39-åringen har gitt ulike forklaringer. Etter den første avsløringen på lørdag sa han at møtet i hovedsak handlet om adopsjon av russiske barn. På søndag innrømmet han at han deltok på møtet fordi han håpet å få informasjon om Clinton, og at han ble skuffet da Veselnitskaja kun ønsket å snakke om sanksjoner og adopsjoner:

– Jeg forsto at det var dette som hele tiden hadde vært den ekte agendaen og at løftene om potensiell nyttig informasjon var et påskudd for å få til et møte, sier Donald Trump Jr. i en pressemelding.

Tirsdag ettermiddag publiserte han selv de omtalte e-postene, der det går klart frem at han trodde Veselnitskaja var tilknyttet russiske myndigheter, at han trodde hun ville gi ham skadelig informasjon om Clinton og at denne informasjonen var et ledd i russiske myndigheters arbeid for å fremme farens kandidatur.

– Hvis dette er hva du sier det er, så elsker jeg det, skriver Trump til Goldstone.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Veselnitskaja bekrefter i et intervju med NBC News tirsdag morgen at hun ikke hadde noen informasjon å gi om Clinton:

– Det er godt mulig at de lette etter denne typen informasjon. De hadde et svært stort ønske om det, sier hun.

Hun benekter at hun representerer russiske myndigheter.

3. Hvorfor er denne avsløringen så viktig?

President Trump har gjentatte ganger – minst ti, ifølge NBC News – benektet at det var noe samarbeid mellom kampanjeapparatet hans og russerne.

Avsløringene om Veselnitskaja-møtet gjør det veldig vanskelig for ham å fortsette å hevde dette.

Reaksjonene har vært svært kraftige fra flere hold i Washington, DC, også fra en rekke republikanere. Ordet «landsforræderi» er blitt brukt av blant andre den demokratiske senatoren Tim Kaine, som var Clintons visepresidentkandidat, og av Richard Painter, jusprofessoren som var president George W. Bushs etikksjef fra 2005–07.

This is treason. He must have known that the only way Russia would get such information was by spying.https://t.co/MSwr3DsbHs — Richard W. Painter (@RWPUSA) July 9, 2017

4. Men er det ulovlig å delta på slike møter?

Trump juniors advokat fastholder at hans klient ikke har brutt loven.

Men jusprofessor Bob Bauer, som blant annet var Barack Obamas juridiske rådgiver i en periode, mener at 39-åringens innrømmelse av å delta på møtet i håp om å få informasjon fra en fremmed statsmakt, er potensielt lovstridig.

– Det er verdt å merke seg at en oppfordring ikke trenger å være vellykket for å være ulovlig. Selve oppfordringen er i seg selv en kriminell handling, skriver Bauer i en lang artikkel om saken.

5. Hva skjer videre?

Den republikanske senatoren Susan Collins har sagt at hun ønsker å innkalle Donald Trump Jr. til en høring i etterretningskomiteen – noe 39-åringen har skrevet på Twitter at han er villig til å være med på.

Avsløringene i The New York Times vil trolig svekke de stadige formaningene fra Det hvite hus om at det ikke finnes noe kritikkverdig i Trump-kampanjens omgang med russerne i valgkampen.

Samtidig ansetter spesialetterforsker Robert Mueller stadig nye stjerneadvokater til gruppen som gransker et eventuelt samarbeid mellom Trump og russerne.

