Hun har på seg et mørkt miniskjørt og svart topp, mens håret henger løst nedover skuldrene hennes. Et vanlig syn i sommervarmen i Norge, men i Saudi-Arabia har det vakt sterke reaksjoner.

For videoene som først ble delt på Snapchat og så spredt gjennom andre sosiale medier i helgen, skal være fra et historisk fort i den saudiarabiske byen Ushayqir i provinsen Najd, skriver BBC.

I det konservative kongeriket må kvinner bruke den lange, løstsittende drakten abaya når de beveger seg offentlig.

Ifølge Associated Press meldte Saudi-Arabias statskanal tirsdag ettermiddag at kvinnen er blitt arrestert i hovedstaden Riyadh.

Kvinnen nekter for at hun lastet opp klippene og for at Snapchatkontoen er hennes, ifølge en polititalsmann.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) July 16, 2017

Støtte og kritikk

Både støtte og kritikk ble delt i sosiale medier i helgen.

Den saudiarabiske skribenten Ibrahim al-Munayif var blant dem som tvitret om saken. Han mener at å la folk bryte loven fører til kaos.

– Akkurat som vi ber folk respektere lovene til land de reiser til, må folk også respektere dette landets lover, skrev han til sine 41.000 følgere.

#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود لأن تصرفها همجي!

لازم تحترم القانون اعجبك او ما اعجبك!

>لو كل واحد تمرد على القانون لأنه مو عاجبه، بتصير الدعوة فوضى pic.twitter.com/f7k294gWlc — إبراهيم المنيف (@altamimi14) July 16, 2017

Andre kalte kvinnen modig og støttet hennes rett til å gå i hva hun vil, skriver Buzzfeed. Flere sammenlignet henne med USAs førstedame Melania Trump og førstedatter Ivanka Trump. De var nylig på besøk i Saudi-Arabia, og begge gikk med antrekk som hverken dekket håret eller benene deres.

I en tweet som er blitt delt nesten 2000 ganger, er hodet til kvinnen i videoen byttet ut med Ivanka Trumps.

Ifølge BBC er hun en modell som går under navnet Khulood.

Kvinner protesterer

Saudiarabiske myndigheter er uforutsigbare, og man kan aldri være helt sikker på hvordan de vil reagere, forklarer Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty. Hun har jobbet mye med Saudi-Arabia. Om videoene viser seg å være en politisk protest, kan det få store konsekvenser for kvinnen, mener Tin.

– Det ser ut til at hun nå er arrestert og tatt inn til avhør. Hvorvidt det får større konsekvenser som fengsling og tiltale, er knyttet til reaksjonene blant befolkningen og internasjonalt, hvor store protester det blir og om det går utover landets omdømme. Hvis videoen blir fordømt av store deler av den saudiske befolkningen, kan myndighetene på den andre siden føle seg presset og gi etter for konservative krefter.

Saudi-Arabia blir ofte betegnet som et av de verste landene i verden for kvinner. I tillegg til strenge kleskoder er det kjøreforbud for kvinner og kjønnssegregering i arbeidslivet og det offentlige rom. På tross av forsiktige forsøk på reformer har landet fortsatt et system hvor voksne kvinner må ha mannlig verge.

Det har vært mer aktivisme blant kvinner i Saudi-Arabia etter den arabiske våren, spesielt i sosiale medier, sier Tin. Tidligere i år delte flere kvinner videoer av at de gikk ute uten verge, i protest mot kjøreforbudet. I fjor underskrev 14.000 et opprop mot vergesystemet.

Men det betyr ikke at risikoen knyttet til slik aktivisme er blitt mindre. I juni ble en kjent aktivist som tidligere har vært arrestert for å prøve å kjøre bil inn i Saudi-Arabia, anholdt igjen.

– Straffereaksjoner mot kvinner som bruker sin ytringsfrihet, er minst like harde nå som de har vært tidligere, sier Tin.