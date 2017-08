13 døde og 175 skadet i kraftig jordskjelv i Kina

Skjelvet rammet klokken 21.19 tirsdag kveld lokal tid og kunne føles helt til hovedstaden Beijing, 120 mil unna.

Lokale myndigheter bekrefter onsdag morgen norsk tid at 13 personer er døde. 175 personer skal være skadd, ifølge Reuters.

Det statlige nyhetsbyrået Xinhua melder at jordskjelvet, som rammet Sichuan-provinsen sørvest i Kina, hadde en styrke på 7,0. CNN skriver at amerikanske eksperter har målt skjelvet til 6,5.

Seks av de omkomne var turister på besøk i nasjonalparken Jiuzhaigou, melder Xinhua.

Myndighetene i provinsen opplyser på en sosiale medier-konto at over 38.000 turister var på besøk i nasjonalparken Jiuzhaigou, som er blant de mest populære i landet og som står på Unescos verdensarvliste.

100 turister skal ha blitt fanget som følge av et jordras som ble utløst av jordskjelvet.

Det høyeste nivået av nødrespons er blitt aktivert av myndighetene, skriver Xinhua på Twitter.

Ifølge Xinhua skal det ha blitt registrert over 100 etterskjelv.

#Jiuzhaigou #quake:

-100+ aftershocks registered

-some houses collapsed or cracked

-evacuations underway

-staff inspecting high-speed rail pic.twitter.com/g1xHQ3ocGI — China Xinhua News (@XHNews) August 8, 2017

Skjelvet rammet et område rundt 280 kilometer nord for provinshovedstaden Chengdu. Dette er et område som ikke ligger langt unna stedet der et jordskjelv med styrke på 8,0 rammet i 2008. Den gang mistet 87.000 mennesker livet og rundt 375.000 ble skadd.

Xinhua skriver at en rekke boliger nær nasjonalparken Jiuzhaigou har kollapset. Ifølge myndighetene i landet kan over 130.000 boliger ha blitt påført skader.

Kina opplever jordskjelv med jevne mellomrom, særlig i de fjellrike områdene i vest og sørvest.

Sju timer senere rammet et nytt jordskjelv med styrke 6,5 nordvest i landet, mot grensen til Kasakhstan. Det er et lite bebodd område. Foreløpig er det ikke meldt om skader på personer eller bygninger fra dette jordskjelvet.