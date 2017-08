Opptil 100 fryktes omkommet og flere tusen skadet i jordskjelv i Kina

Skjelvet rammet klokken 21.19 tirsdag kveld lokal tid og kunne føles helt til hovedstaden Beijing, 120 mil unna.

Myndighetene i Kina har aktivert det høyeste nivået av nødrespons etter skjelvet, skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua på Twitter.

Skjelvet rammet et område rundt 280 kilometer nord for provinshovedstaden Chengdu. Dette er et område som ikke ligger langt unna stedet der et jordskjelv med styrke på 8,0 rammet i 2008 og tok livet av 87.000 mennesker.

Xinhua skriver at en rekke boliger nær nasjonalparken Jiuzhaigou har kollapset. Ifølge myndighetene i landet kan over 130.000 boliger ha blitt påført skader.

TT / NTB scanpix

Kina opplever jordskjelv med jevne mellomrom, særlig i de fjellrike områdene i vest og sørvest.

Provinsens jordskjelvadministrasjonopplyser at området har en stor befolkning av etniske tibetanere, hvorav mange er nomadiske klaner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Jordskjelvsenteret var også nær naturreservatet Jiuzhaigou, som er et populært turistmål.