Et skjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor den tyrkiske byen Bodrum klokken 22.31 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Greske myndigheter bekrefter at to personer, en svenske og en tyrker, er døde og at rundt 120 er skadet på Kos, ifølge landets helseminister. Nå melder den tyrkiske helseministeren, Ahmet Demircan, om nærmere 360 skadede. Greske myndigheter har så langt ikke identifisert de to som omkom som følge av jordskjelvet.

En nordmann skal være hardt skadet etter jordskjelvet, opplyser utenriksdepartementet. Pårørende er varslet.

I tillegg skal to svensker og to grekere være hardt skadet. Disse og nordmannen ble tidligere i dag fløyet til Kreta for behandling, opplyser greske myndigheter.

Giorgos Halkidios, en tjenestemann i de regionale myndighetene, sier flere av de skadede lå under en bygning som kollapset.

– To eller tre av de skadde er i alvorlig tilstand og blir operert, sier Halkidios.

Begge omkomne og alle de hardt skadede personene skal ha befunnet seg i samme bar da taket kollapset som følge av jordskjelvet, skriver The Guardian.

Flere nordmenn skadet

– Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i UD til Aftenposten.

UD har ikke informasjon om at det skal være nordmenn blant de omkomne etter jordskjelvet.

Hun anbefaler alle i området å følge råd fra lokale myndigheter, og ta direkte kontakt med sine pårørende.

– Vi oppfordrer også nordmenn i området til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter kan formidle eventuell informasjon, sier Sehl.

SOCIAL MEDIA / REUTERS

6.7 earthquake, 10km SSE of Bodrum, Turkey. 2017-07-21 00:31:12 at epicenter (25m ago, depth 10km). https://t.co/fyIgAeiYPX — Earthquakes Tsunamis (@NewEarthquake) July 20, 2017

Det europeiske seismologiske senteret EMSC råder folk i området til å unngå strender, men sier at det er trygt i høyden. Senteret anbefalte natt til fredag folk til å sove utendørs.

To people in #Bodrum #Kos and the whole area: Always follow authorities indications Do no go in damaged buildings because of aftershocks 1/2 — EMSC (@LastQuake) July 21, 2017

NTB Scanpix

Mindre tsunami

Det er meldt om at skjelvet skal ha forårsaket en mindre tsunami i området.

– En liten tsunami er bekreftet. Unngå strender i området, men dere er trygge på høyere høyder, tvitrer det europeiske seismologiske senteret EMSC.

Borgermesteren på Kos sier skjelvet har forårsaket ødeleggelser.

Ifølge tyrkiske myndigheter hadde jordskjelvet en styrke på 6,3 og flere enn 20 etterskjelv er blitt registrert.

NTB Scanpix

Vitner

Lars Davidsen fra Sandefjord sier til VG at han og flere kamerater satt i bargaten på Kos da de merket jordskjelvet.

– Bakken ble som gelé, og vi så at toppen av flere bygninger raste ned. Flere personer ble truffet av steinblokkene. Vi blir bedt om å bevege oss opp i høyden.

Jan Erik Stensrud, som jobber ved West bar på Kos, forteller til VG at han hørte et voldsomt smell og at en vegg i baren plutselig raste ned.

– Alt i hyllene falt over meg. Da vi dro ut så vi flere hardt skadede mennesker i gatene. Jeg så flere mennesker som kunne være døde i gatene. Jeg prøvde å gi førstehjelp til flere, sier Stensrud, som forteller at han har sett flere bygninger som har rast sammen.

Bjarne Nærum fra Porsgrunn befinner seg også på Kos sammen med familien. De sitter og venter utenfor flyplassen på Kos, som har vært stengt. Han sier at det er mange som sitter rundt dem, men at stemningen er rolig.

– Vi våknet av kraftige jordskjelv i natt, men alt er ok med oss. Det ristet i hotellet, sier han.

Bjarne Nærum

Han sier at flere nordmenn han har snakket med forteller om ødelagte hoteller, og at de har kjent flere etterskjelv.

Norwegian-flyet de skulle ta hjemover måtte lande på Kreta som følge av jordskjelvet.

Jordskjelvet førte til skader også i Tyrkia

Tyrkiske medier melder fredag morgen om materielle skader på bygninger, blant annet i feriestedet Bodrum, som ligger rett ved den greske øya Kos. Ingen skal ha blitt drept, men flere personer skal ha hoppet ned fra balkongene sine, melder Hurriyet.

Hagen utenfor sykehuset i Bodrum ble i natt fylt opp med skadede mennesker. En del av materialet i taket i akuttmottaket falt ned under jordskjelvet. Legene jobbet derfor med å behandle de skadede ute i hagen.

10 personer skal ha blitt skadet i nabofylket Milas.

Avisen har også bilder av at folk har sovet ute i natt, åpenbart i frykt for nye skjelv. De har også et bilde av båter som ser ut til å ha blitt strandet og ødelagt, trolig på grunn av tsunamien.

Uncredited /AP/ NTB scanpix

Utsatt område

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23.

Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelse.

Episenteret på det største skjelvet ligger 10,3 kilometer sør for Bodrum og 16 kilometer fra Kos.

Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer.

Området mellom Hellas og Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv.

I juni i år mistet én person livet, og minst tolv andre ble skadet etter et kraftig jordskjelv i Egeerhavet mellom de to landene.

Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.

