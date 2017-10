Nyhetsbyrået AP siterer en anonym tjenestemann for myndighetene som oppgir at det er snakk om minst et dusin gamblingtransaksjoner.

Samme kilde bekreftet også tirsdag at den 64 år gamle pensjonerte regnskapsføreren overførte 100.000 dollar til en konto på Filippinene, som er fødelandet til hans australske samboer, ifølge flere høytstående politikilder som NBC News har snakket med.

Politiet mener at massedrapsmannen satte opp kamera utenfor hotellrommet for å forberede seg på at politiet kom. Det tok ni minutter fra de ble varslet til siste skudd var avfyrt.

Tjenestemannen AP snakket med, har sin informasjon fra politiet og sier at etterforskerne nå undersøker om Paddocks samboer kan ha visst om angrepet. Marilou Danley er ventet å ankomme USA onsdag.

Politiet har beslaglagt i alt 47 våpen som tilhørte Paddock, ifølge USAs byrå for overvåking av alkohol, tobakk og våpen (ATF).

– 47 skytevåpen er innhentet fra tre forskjellige steder, sa Jill Snyder i ATF på en pressekonferanse i San Francisco.

Tolv av våpnene på 64-åringens hotellrom hadde en modifikasjon som tillater halvautomatiske våpen til å skyte nesten like raskt som et automatvåpen, bekrefter Snyder.

I alt 59 mennesker ble drept og over 500 skadd da Paddock avfyrte hundrevis av skudd fra sitt hotellrom i 32. etasje mot en konsert med 21.000 publikummere søndag. Deretter skjøt han seg selv før politiet stormet rommet og fant ham død.

Motivet for angrepet er ikke kjent.