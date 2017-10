Klokken 22.38 søndag kveld lokal tid (mandag kl. 7.38) meldte politiet først om skytingen.

Angrepet skjedde i The Strip, som går gjennom sentrum av Las Vegas. Der ligger alle de store kasinoene på rekke og rad.

Angrepet skjedde under countryfestivalen Route 91 Harvest. På scenen sto countryartisten Jason Aldean, med rundt 22.000 tilhørere.

58 mennesker ble drept og 527 personer ble såret i angrepet. Øyenvitner sier de hørte skudd i over fem minutter.

Stephen Craig Paddock (64) fra Mesquite Nevada er navngitt av politiet som gjerningsmannen. De mener han handlet alene.

Gjerningsmannen ble funnet død av politiet i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino. Bygget ligger rett over gaten for konsertarenaen. Paddock tok trolig sitt eget liv.

47 våpen som tilhørte Paddock, er beslaglagt av politiet.

Paddocks kjæreste Marilou Danley ankommet flyplassen i Los Angeles. Hun er et viktig ledd for etterforskerne i arbeidet med å finne Paddocks motiv for massakren.