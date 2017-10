Ifølge nyhetsbyrået AP har Paddocks kjæreste Marilou Danley (62) ankommet flyplassen i Los Angeles. Hun ble møtt av FBI-agenter, opplyser en politikilde til nyhetsbyrået.

Hun ble ledsaget av FBI om bord på flyet fra Manila til Los Angeles tirsdag kveld, ifølge offisielle tjenestemenn.

Amerikansk politi håper Danley kan gi svar på hvorfor massedrapsmannen gjennomførte handlingene, skriver The New York Times.

– Hun kan gi svar på hva som foregikk inne i hodet til Paddock, sa Las Vegas-sheriff Joseph Lombardo.

Det er fortsatt uklart om Danley visste noe om planene til massedrapsmannen.

Den 64 år gamle pensjonerte regnskapsføreren overførte 100.000 dollar til en konto på Filippinene, som er fødelandet til hans australske samboer, kun dager før angrepet, ifølge flere høytstående politikilder som NBC News har snakket med.

Politiet mener at massedrapsmannen satte opp kamera utenfor hotellrommet for å forberede seg på at politiet kom. Det tok ni minutter fra de ble varslet til siste skudd var avfyrt.

Skjelte ut kjæresten

Ifølge The Washington Post skal nye detaljer om forholdet mellom Paddock og Danley ha kommet frem. De to skal ha møtt hverandre for flere år siden, da Danley arbeidet på et kasino i byen Reno i delstaten Nevada.

Paret bodde sammen i byen Mesquite, like nordøst for Las Vegas. Ifølge Paddocks bror Eric skjemte han bort kjæresten.

Men ansatte ved en Starbucks-kafé i Mesquite som paret ofte besøkte forteller en litt annen historie. En mellomleder sier til Los Angeles Times at Paddock ofte skjelte ut kjæresten inne på kafeen.

Blant annet skal han flere ganger ha kjeftet på Danley foran andre da hun spurte om å låne betalingskortet hans til å kjøpe mat. Danley, som bare rakk kjæresten til albuen, skal ha reagert med å trekke seg tilbake.

De to bestilte alltid samme drikke: En «venti mocha cappuccino» til Paddock, og en «medium caramel macchiato» til Danley. De Starbucks-ansatte beskriver Paddock som en mann med ølmage som alltid hadde store poser under øynene.

– Han så ut som om han aldri sov, sier mellomlederen til Los Angeles Times.

To skilsmisser

Etter videregående studerte Paddock ved Cal State Northridge. Han var gift to ganger, begge ekteskapene endte med skilsmisse.

Paddocks to ekskoner bor i Los Angeles-området og i utkanten av Dallas. Begge to har nektet å snakke med reportere.

Det er uklart hva Paddock har jobbet med. Broren, Eric, har beskrevet han som en rik pensjonist. På 1970-tallet jobbet han som postmann.

Massedrapsmannen var i en periode på 10 år, fra 1975 til 1985, ansatt av staten, bekrefter en talskvinne for Office of Personnel Management.

– Ekstremt vennlig

Danley kommer fra Filippinene, men har australsk statsborgerskap. 62-åringen skal ha ankommet Filippinene en uke før angrepet i Las Vegas, ifølge filippinske nyhetsbyråer.

Danley arbeidet tidligere for et flyselskap i området rundt San Francisco i delstaten California, forteller Elizabeth Tyee, en nabo.

62-åringen hadde en datter og flere barnebarn, ifølge Tyee.

– Hun var ekstremt vennlig. Hun ga meg alltid en klem når vi så hverandre. Paddock var derimot mer fraværende, sier Tyee.

Danley reiste jevnlig, og når hun var hjemme tilbrakte hun tiden hjemme hos Paddock i Reno, forteller naboen. Danley skal visstnok ha dukket opp hver tredje eller fjerde måned, og besøkte aldri mer enn ti dager av gangen.

I februar 2015 søkte Danley og eksmannen om skilsmisse, skriver CNN.

Døtrene til Danleys eksmann beskriver deres tidligere stemor som en «god og varm» person, ifølge KHBS.

Ti kofferter

I etterkant av angrepet har flere medier spurt seg om hvordan Paddock maktet å få 23 skytevåpen inn på hotellrommet sitt på Mandalay Bay Hotel and Casino.

Ifølge nyhetsbyrået AP fraktet Paddock våpnene til rommet ved hjelp av ti kofferter. Ifølge politiet sjekket gjerningsmannen inn på hotellet fire dager før angrepet. Han skal ha brukt noen av Danleys ID-papirer da han sjekket inn, skriver BBC.

På en pressekonferanse tirsdag uttalte Las Vegas-politiet at skytingen fra Paddocks hotellrom pågikk uhindret i ti minutter.

Gamblingtransaksjoner

Paddock gjorde også et titalls pengespilltransaksjoner på minst 10.000 dollar i ukene før massakren.

Nyhetsbyrået AP siterer en anonym tjenestemann for myndighetene som oppgir at det er snakk om minst et dusin gamblingtransaksjoner.

Politiet har beslaglagt i alt 47 våpen som tilhørte Paddock, ifølge USAs byrå for overvåking av alkohol, tobakk og våpen (ATF).

– 47 skytevåpen er innhentet fra tre forskjellige steder, sa Jill Snyder i ATF på en pressekonferanse i San Francisco.

58 drept

Tolv av våpnene på 64-åringens hotellrom hadde en modifikasjon som tillater halvautomatiske våpen til å skyte nesten like raskt som et automatvåpen, bekrefter Snyder.

I alt 58 mennesker ble drept og over 500 skadd da Paddock avfyrte hundrevis av skudd fra sitt hotellrom i 32. etasje mot en konsert med 21.000 publikummere søndag. Deretter skjøt han seg selv før politiet stormet rommet og fant ham død.