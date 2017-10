Store demonstrasjoner lammer Catalonia. – Jeg var egentlig mot løsrivelse, men etter politivolden stemte jeg ja

– På søndag gikk vi for å stemme, og politiet angrep oss uten grunn. Det er det vi demonstrerer mot i dag. Dette er den beste måten å få vist verden hva vi vil på, sier Pere Marés.

Egentlig hadde han planlagt å stemme nei til uavhengighet, men da han så hvor hardt spanske myndigheter slo ned på avstemningen, skiftet han mening.

– Jeg tenkte at hvis jeg stemte ja, kunne jeg kanskje få til noen endringer for Catalonia. Politikerne i Madrid vil ikke snakke, vi måtte gjøre noe.

Sperret motorveier

Titusenvis av katalanere tok tirsdag til gatene i en massiv generalstreik. En rekke store motorveier ble stengt, noe som førte til kilometerlange køer flere steder.

Gatene i regionshovedstaden Barcelona var fylt av mennesker med katalanske flagg. Lokalt politi anslo tirsdag ettermiddag at det var snakk om 300.000 demonstranter.

Massene sørget for å lage så mye lyd som mulig: De klappet, sang, ropte og raslet med nøkkelknipper, folk med biler tutet og noen av fagforeningene fyrte av kinaputter mens de marsjerte.

Hver gang et politihelikopter kom til syne på himmelen, brøt folk ut i høylytt buing. Mange stakk en langfinger i været.

Pere Marés og vennene studerer ved et universitet i Barcelona som holdt stengt under streiken. Det samme gjorde mange butikker og restauranter.

Flere kjente streikepresset.

– Hvis noen spør, er jeg gjest her, sa resepsjonisten på Aftenpostens hotell da vi sjekket inn.

Fotballstoltheten FC Barcelona droppet treningen sin og kunngjorde at stadionet og museet var stengt.

Madrid: – De skyver befolkningen mot avgrunnen

– Vi viser regjeringen i Catalonia at de har vår støtte. Det er viktig nå. Jeg håper også denne streiken vil bidra til å legge press på EU og Madrid, slik at vi kan komme i gang med forhandlinger, sier Carlos Frontera, som til vanlig jobber ved et forskningssenter i byen.

Myndighetene i Madrid ser imidlertid ikke ut til å ville trappe ned retorikken som følge av gateprotestene.

– Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag, ifølge NTB.

Kampen for løsrivelse kan ende med det stikk motsatte. Her er fire scenarioer for Catalonia etter folkeavstemningen.

Håper på samtaler

Hva som vil skje videre i Catalonia nå, er uklart. Regionens president har sagt at det er opp til regionsforsamlingen om de vil erklære seg uavhengig.

Spanske myndigheter holder fast ved at folkeavstemningen var ulovlig og har siden kalt den en farse. Rundt 90 prosent stemte ja, men valgdeltagelsen var bare på 42 prosent. Motstanderne av uavhengighet ble på forhånd oppfordret til å boikotte avstemningen.

Mens vennene er sikre på at de ønsker seg løsrivelse, vil student Pere Marés i første omgang ha forhandlinger. Han sier det er viktigst at Catalonia får mer selvråderett, særlig over økonomi og skatteinntekter.

– Samfunnet er i ferd med å bli splittet opp. Det viktigste nå er at politikerne prater sammen, sier Marés.

