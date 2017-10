Over 600.000 rohingyaer har flyktet over grensen fra Myanmar til Bangladesh siden august. De fleste lever under kummerlige forhold.

Pintu Kanti Bhattacharjee, som leder programmene for familieplanlegging i distriktet Cox's Bazar hvor de fleste leirene er, sier det er lite kunnskap om teamet blant den muslimske minoritetsgruppen.

Han opplyser at store familier er normen i leirene, og at noen foreldre har så mange som 19 barn. Mange av mennene har også flere enn en kone.

Aftenpostens reportasjeteam var nylig i Bangladesh: 6200 rohingyaer er strandet i ingenmannsland. 20 meter unna står soldater fra hærstyrken som jaget dem ut av Myanmar.

Vil ikke bruke prevensjon

Lokale myndigheter oppfordrer til bruk av prevensjon, men sier de så langt bare har klart å dele ut 549 pakker med kondomer.

– Jeg snakket med mannen min om prevensjon, men han var ikke overbevist. Han fikk to kondomer, men brukte dem ikke, sier syvbarnsmoren Sabura.

Farhana Sultana, som jobber som frivillig i leirene, sier mange er blitt fortalt at å bruke prevensjon er en synd og at det strider mot islams lære.

Nå har lokale myndigheter bedt regjeringen om å godkjenne en plan for å tilby sterilisering for både menn og kvinner.

Sayed Hussein reiste fra Norge for å hjelpe. Han traff foreldrene i flyktningstrømmen.

Trenger store familier

Selv om regjeringen godkjenner planen er utfordringene store, sier Bhattacharjee, ettersom flere av rohingyaene har forklart at de tror store familier vil hjelpe dem til å overleve i leirene. Tilgang til vann og mat er en daglig kamp, og det er ofte barna som blir sendt ut for å hente og bære forsyninger.

– I Rakhine-provinsen unngikk de fleste å gå til sentre for familieplanlegging, ettersom de var redde for at de selv eller barna skulle få medisiner som ville skade dem, sier Sultana.