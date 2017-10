Drapsmistenkt kastet gjenstand inn på utested i Sverige

– Vi har forhørt 21-åringen i morges, det er alt jeg kan si nå, sier Kim Hild, pressetalsperson i Syd politiregion.

Politiet i Skåne bekrefter at mannen kastet to gjenstander inn på utestedet i Ängelholm og at han er pågrepet.

De opplyser også at bombegruppen har gjort beslag på stedet, men vil ikke gå ut med mer informasjon om hendelsen, som skjedde rundt klokken 01 natt til søndag.

Ifølge nettsiden til utestedet kastet mannen flere brannbomber og hadde på seg noe som lignet et bombebelte med elektronikk. De ansatte hevder også at mannen hadde flere brannbomber og religiøse skrifter i sekken.

Sikkerhetspolitiet Säpo er informert om hendelsen, men er ikke koblet inn i saken.

En person ble skadet da vedkommende ble truffet av glassbiter.