Flere vitner sier til den svenske avisen Aftonbladet at det dreide seg om en såkalt molotovcocktail, en type brannbombe, som ble kastet inn på utestedet i Ängelholm.

Politiet bekrefter overfor avisen at vedkommende er pågrepet, og at han har kastet noe inn på utestedet. De opplyser også at bombegruppen er på stedet, men vil ikke gå ut med mer informasjon om hendelsen.

En person ble skadd da vedkommende ble truffet av glassbiter.