Forsvaret varslet ikke om voldsdom mot kirkeskytter. Dermed kunne han kjøpe våpen.

Devin Patrick Kelley ble dømt i en militær domstol i 2012 og ble senere degradert og avskjediget i unåde. Han måtte sone ett år i fengsel for å ha overfalt og tatt kvelertak på ekskona. Han skal også ha slått sønnen hennes så kraftig at han ble påført kraniebrudd. I tillegg rykket politiet ut etter meldinger om familievold i 2014. Den gangen skal volden ha vært rettet mot Kelleys kjæreste, som senere ble hans andre kone.

Ifølge forsvarsdepartements regler skal det føderale politiet FBI varsles når militært personell dømmes for vold eller lignende lovbrudd. Anonyme tjenestemenn i Trump-administrasjonen sier dette ikke ble gjort etter dommen fra 2012. Dersom opplysningene om dommen mot ekssoldaten hadde vært meldt inn i henhold til regelverket, ville det hindret ham fra å få våpentillatelse.

Kelley antas å stå bak skytingen i en baptistkirke i Texas i helgen, der 26 mennesker ble drept.

Luftforsvaret bekrefter at Kelleys rulleblad ikke ble overført til FBI, og stabssjefen og ministeren med ansvar for luftforsvaret har bedt om en gjennomgang av saken.

– Våpengrenen skal også foreta en grundig gjennomgang av sine databaser for å sikre at andre saker er korrekt rapportert inn. Luftforsvaret har også bedt generalinspektøren for forsvaret undersøke prosedyrene i hele forsvaret, sier luftforsvarets talskvinne Ann Stefanek.