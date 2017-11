Dette vet vi og dette vet vi ikke om kirkemassakren i Texas

* Sutherland Springs i Texas, 5. november 2017: Minst 20 mennesker ble drept og flere såret da en mann åpnet ild under en gudstjeneste i First Baptist Church i den lille landsbyen Sutherland Springs. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen døde etter en kort politijakt. Det er uklart om han ble drept av politiet, eller om han tok sitt eget liv.

* Las Vegas i Nevada 1. oktober 2017: 58 mennesker ble drept og 489 såret da en mann skjøt mot publikum på en utendørskonsert fra 32. etasje i et hotell i Las Vegas. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen, en 64 år gammel hvit amerikaner, tok ifølge politiet deretter sitt eget liv.

* Orlando i Florida, 12. juni 2016: 49 drepte på en nattklubb for homofile. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd avgitt en erklæring om støtte til IS.

* Blacksburg i Virginia, 16 april 2007: 32 drepte ved universitetet Virginia Tech. Gjerningsmannen, som var student der, tok sitt eget liv.

* Sandy Hook i Connecticut, 14 desember 2012: 26 drepte på barneskolen. Blant de drepte var 20 barn som var seks og syv år gamle. Gjerningsmannen, som tidligere samme dag hadde drept sin egen mor, tok deretter sitt eget liv.

* Killeen i Texas, 16. oktober 1991: 22 ble drept da en mann kjørte en bil gjennom veggen på en kafé, og deretter skjøt rundt seg. Gjerningsmannen tok deretter sitt eget liv.

* San Bernardino i California, 2. desember 2015: 14 mennesker ble drept da et nygift radikalisert muslimsk par skjøt om seg i et juleselskap for ansatte på mannens arbeidsplass. Paret ble skutt og drept av politiet.

* Fort Hood i Texas, 5. november 2009: En major og psykiater skyter 13 mennesker på militærbasen utenfor Kileen. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til Al-Qaida, ble dømt til døden og henrettet.

* Binghamton i New York, 3. april 2009: En vietnamesisk innvandrer skyter 13 mennesker på et innvandrersenter før han tar livet av seg selv.

* Washington, 16. september 2013: En mann skyter 12 på militærbasen Navy Yard. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet.

* Aurora i Colorado, 20. juli 2012: En maskert mann skyter 12 personer i en kino i under premièren på Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Den 24 år gamle gjerningsmannen blir dømt til fengsel på livstid.

* Littleton i Colorado, 20. april 1999: To væpnede elever dreper tolv andre elever og en lærer ved Columbine High School før de tar livet av seg.

