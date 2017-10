Israels president refser Netanyahus regjering

I en uvanlig krass tale i det israelske parlamentet Knesset i Jerusalem, beskyldte han sitt gamle parti Likud og derigjennom statsminister Benjamin Netanyahu og sa at for dem er alt politisk.

– I dette klimaet betyr demokrati at den sterke bestemmer. Ledelse i et demokratisk land er kunsten å skape avtaler, ikke knuse motstandere. Et demokratisk samfunn er basert på bygge opp prosesser, ikke revolusjoner, sa president Rivlin.

Høyre om: Innvandring fra fra Sovjetunionen endret Israel

Uvanlig frittalende

Det var da Rivlin åpnet Knessets vintersesjonen at han valgte å tale om den voksende splittelsen i det israelske samfunnet og legge mye av skylden for den rådende situasjonen på landets ledere og statsministeren.

Israels president har stort sett bare en seremoniell rolle og deltar sjelden i politiske diskusjoner.