Tre drept i skoleskyting i California

Flere elever ble skutt og såret på skolen, som har elever fra første til femte klasse i tillegg til en barnehage, opplyser Jeanine Quist, som jobber for skoleledelsen i området. Hun sier ingen ble drept på skolen.

Skyteepisoden fant sted i et lite samfunn utenfor småbyen Red Bluff i Tehama County nord for Sacramento.

Det er uklart hvorvidt gjerningspersonen regnes blant de tre drapsofrene. Distriktets visesheriff Phil Johnston sier til en lokal TV-stasjon at politibetjenter etterforsker minst fem åsteder for skytingen i og rundt skolen i Rancho Tehama Reserve.

Skytingen startet i et bolighus og fortsatte på skolen, opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP.

Johnston bekrefter at den antatte gjerningspersonen ble drept av politiet. Til TV-kanalen KCRA sier visesheriffen at han ikke vet nøyaktig hvor mange ofre det er, utover at minst tre er drept.

– Jeg vet at vi har fløyet ut et antall elever, jeg vet at skolen er blitt evakuert, jeg vet at barna som var på skolen, er på et trygt sted på dette tidspunkt, sier han.

Rundt 100 politifolk rykket ut til Rancho Tehama Reserve som følge av skytingen, tilføyer Johnston. Lokalavisa Redding Record Searchlight melder at skytingen startet like etter klokka 8 lokal tid tirsdag.