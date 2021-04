Siste kapittel i Castro-æraen er over

Cubas tidligere president Raul Castro (89) trekker seg fra kommunistpartiets mektigste posisjon, slik han varslet for fire år siden.

Daværende president Raul Castro på et bilde fra 2016. Castro er i dag 89 år gammel og kunngjorde fredag at han trekker seg som leder av Cubas kommunistparti. Foto: Ismael Francisco / Cubadebate / AP / NTB

Castro takket av som førstesekretær da det regjerende kommunistpartiet på Cuba innledet sitt fire dager lange landsmøte fredag.

I en tale til de noen få hundre delegatene la Castro vekt på at Cuba ikke skal forkaste prinsippene om revolusjon og sosialisme. Men han sa også at Cuba er villig til å gå i dialog med USA og bygge opp et nytt forhold til naboen i nord.

Castro sa også at han trekker seg tilbake som en enkel revolusjonskriger, som kan kalte det.

– Ikke la det være noen tvil. Så lenge jeg lever, kommer jeg til å være klar til å forsvare fedrelandet, revolusjonen og sosialismen, sa Castro, iført militæruniform, til høylytt applaus.

Castro-æraen over

Nåværende president Miguel Díaz-Canel (60) overtar nå lederrollen i partiet, noe som kan gjøre det lettere å gjennomføre etterlengtede økonomiske og politiske reformer.

Raul Castro gikk av som president i 2018, men han beholdt stillingen som førstesekretær i kommunistpartiet. Førstesekretæren regnes som Cubas reelt sett mektigste person.

Før Raul var det broren Fidel Castro som styrte Cuba – og han satt ved makten i nesten et halvt århundre.

Partikongressen denne helgen blir dermed et punktum for over 60 år med Castro-dominans på Cuba.

En helsearbeider med munnbind foran et veggmaleri av revolusjonslederen Che Guevara i Havanna. Den cubanske økonomien – og ikke minst turistnæringen – er hardt rammet av koronapandemien. Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB

Trump og korona

Bakteppet for den historiske partikongressen er en svært utfordrende periode for Cuba, som er rammet av økonomisk krise.

En i utgangspunktet vanskelig situasjon ble forverret da USAs tidligere president Donald Trump innførte nye sanksjoner mot Cuba. Deretter kom koronapandemien, som spente bein på landets viktige turistnæring.

Parallelt med dette har øyas kommunistiske ledere forsøkt å innføre reformer. Men de anklages for vanstyre og dårlige veivalg, og små skritt i retning markedsøkonomi har foreløpig ikke bedret folks hverdag.

– Lønnene er et problem, de er for lave. Og det er problemer med mat, køene er lange, sier den 44 år gamle kokken Sergio til nyhetsbyrået AFP.

Et større rom

I tillegg til matmangel og tomme butikkhyller er de økonomiske ulikhetene økende. I koronaåret 2020 krympet økonomien på Cuba med 11 prosent.

Et system med to parallelle valutaer ble skrotet ved årsskiftet, noe som utløste et kraftig hopp i inflasjonen.

Myndighetene har også gradvis åpnet for mer privat næringsliv. Samtidig har de åpnet et noe større rom for politisk diskusjon og uenighet.

For kritikere av myndighetene er det blitt lettere å organisere seg etter at cubanerne i 2018 fikk mobil internettilgang. De siste månedene har regjeringen for første gang noensinne hatt samtaler med aktivister som krever ytringsfrihet.

Nok et kapittel?

Allerede i 2016, samme år som broren Fidel døde, lovet Raul Castro å trekke seg fra lederposisjonen i kommunistpartiet under denne helgens partikongress. Fredag holdt han løftet.

I talen nevnte Castro USAs sanksjoner og refset det han kalte økonomisk krig.

– Sanksjonene har til hensikt å kvele landet og fremprovosere sosial eksplosjon innenfra, sa Castro.

USA slår fast at landet ikke planlegger noen umiddelbar endring i landets politikk overfor Cuba, til tross for lederskiftet i øystaten.

– Støtte til demokrati og menneskerettigheter kommer til å stå i sentrum i vår innsats, sa Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki fredag.

Hvis Miguel Díaz-Canel nå som ventet får samlet det meste av den politiske makten i sine hender, blir han den første uten militær bakgrunn med denne posisjonen på Cuba siden den kommunistiske revolusjonen på 1950-tallet.

Neppe endringer

Díaz-Canel kler bruker dress og slips, er teknologikyndig og Beatles-fan. Sånn sett fremstår han mer moderne enn Castro-brødrene, men han er fortsatt en disippel av kommunistpartiet.

Analytiker Norman McKay i The Economist Intelligence Unit tror ikke på store endringer på Cuba.

– Fraværet av en Castro ved roret betyr ikke nødvendigvis at det kommer til å bli noen brå endring i kommunistpartiets stil, sier McKay.

Noen analytikere tror at 89 år gamle Raul fortsatt vil beholde en viktig rolle i bakgrunnen i cubansk politikk.

Den tidligere cubanske diplomaten Carlos Alzugaray tror situasjonen vil minne om Kina etter at Deng Xiaoping ga fra seg makten på 1980-tallet. Han hadde fortsatt betydelig innflytelse selv om han ikke lenger offisielt hadde noe politiske verv.