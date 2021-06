Frankrike letter på koronarestriksjoner tross økt smittespredning

Frankrike letter antallsrestriksjonene på arrangement i store deler av landet. Bildet er tatt i Paris tidligere i sommer. Foto: Michel Euler, AP / NTB

Frankrike opphever kapasitetsgrensene på restauranter, kinoer, butikker og andre offentlige arenaer til tross for økt spredning av delta-varianten av viruset.

NTB-AFP

15 minutter siden

Onsdagens lettelser i koronarestriksjonene kommer etter råd fra president Emanuel Macrons koronarådgivere om at en fjerde smittebølge trolig først kommer til høsten.

Dermed er det ikke lenger begrensning på hvor mage personer som har lov å oppholde seg på restauranter, kinosaler, butikker og andre offentlige arenaer i Frankrike.

– Vi får trolig en fjerde smittebølge, men den vil være mindre enn de tre forrige fordi flere er vaksinert, sier legen Jean-François Delfraissy, som sitter i presidents koronapanel, til franske Inter Radio.

Per dagsdato er en tredjedel av franskmenn fullvaksinerte.

– Pandemien er ikke over

Delfraissy advarer likevel om at de lave smittetallene ikke betyr at pandemien er over. I Frankrike står nå den svært smittsomme deltavarianten for 45 prosent av nye smittetilfeller.

I regionen Landes, som inkluderer Bordeaux, har myndighetene sagt de ikke vil lette på antallsbegrensningene ennå siden få i regionen er vaksinert.

Store lettelser i deler av Frankrike

Andre steder i Frankrike er ikke det ikke lenger en makskapasitet på 1.000 mennesker på arrangement, uansett om det er innendørs eller utendørs. Men deltagere må kunne fremlegge vaksinepass, negativ PCR-test eller bevis på at de nylig har hatt covid-19.

Sportsarrangement kan også åpne for å ha flere en 5.000 personer til stede, men festivaler, som ofte tiltrekker seg store folkemengder, vil sannsynligvis fremdeles være underlagt strenge regler gjennom sommeren.

De neste koronalettelsene kommer etter planen 9. juli, hvor franske nattklubber gjenåpner.